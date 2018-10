Mede-oprichter Benetton overleden

Gilberto Benetton, die een fortuin van 2,2 miljard euro vergaarde, overleed in zijn woning in Treviso na een kort ziektebed, aldus zijn familie. Zijn jongste broer Carlo overleed afgelopen zomer.

De eerste collectie bestond uit een reeks fel gekleurde wollen pulls en verkocht meteen erg goed. Het success van 'United Colors of Benetton' breidde snel uit over de hele wereld. Het merk beleefde zijn hoogdagen tussen 1982 en 2000, onder meer dankzij de spraakmakende reclame-campagnes van fotograaf Oliviero Toscani.

Tanende vraag

Maar het jongste decennium liet Benetton van zijn pluimen, omdat de vraag naar zijn kleding terugviel. Het concern leed vorig jaar een verlies van 180 miljoen euro. Eind vorig jaar nam de intussen 83-jarige Luciano opnieuw de leiding in handen, in een poging om het tij te keren.

Toch blijft de familie Benetton één van de rijkste van Italië, met een geschat vermogen van 2,7 miljard dollar. Ze hebben ook tentakels in andere sectoren, zoals infrastructuur. Gilberto Benetton was de architect van die expansie, in de bouw- en transportsector en catering, door de familiale holding Edizione op te richten.

Morandi-brug

In augustus verzeilde de Italiaanse zakendynastie in het oog van de storm na het instorten van de Morandi-brug in Genua, waarbij 43 mensen het leven lieten. Die brug was eigendom van wegenuitbater Atlantia, waarvan de familie Benetton 30% bezit.