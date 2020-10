‘Met twee kan je nog funshoppen’

Nu Vlamingen nog maar met twee mogen winkelen, dreigt de moderetail, die klappen kreeg sinds de sluiting van de horeca, het nog moeilijker te krijgen. 'We betreuren de nieuwe verstrenging.'

De Vlaamse regering scherpte dinsdagavond ook de maatregelen over winkelen aan. Winkels kunnen openblijven, maar shoppen kan voortaan maar met maximaal twee volwassenen of een volwassene met kinderen.

'We betreuren de nieuwe verstrenging voor onze sector, die al bijzonder zwaar getroffen is', zegt Isolde Delanghe, directeur van de Mode Unie, die 2.000 zelfstandige moderetailers overkoepelt. 'Tegelijk zijn we opgelucht dat consumenten nog altijd per twee kunnen shoppen. Met twee winkelen is een pak aangenamer dan het individueel te moeten doen en maakt funshoppen toch nog mogelijk.'

Toch is de verstrenging in Vlaanderen een streep door de rekening van de moderetail. De zelfstandige modewinkeliers kregen forse klappen, aldus Delanghe. ‘Door de sluiting van de horeca is een groot stuk van de beleving van het shoppen in grote steden weggevallen. In steden als Antwerpen en Gent daalde sindsdien de omzet tot 75 procent bij zelfstandige winkeliers. In de buitenstedelijke winkels en gemeenten viel die met de helft terug.’

Wie wil nu nog shoppen in Gent of Antwerpen, of in het shoppingcenter van Wijnegem, als de horeca en de toiletten er dicht zijn?’ Wouter Torfs Topman schoenen Torfs

‘Tot tien dagen geleden beleefden we een goede herfst, maar sindsdien daalt de verkoop weer, met enkele procenten’, zegt Vincent Rousseau, de CEO van Cassis-Paprika, dat vrouwenkleding verkoopt. ‘Mensen blijven thuis omdat de overheid het hen vraagt. Nog altijd zien we wel dat mensen enorm veel online blijven shoppen. 35 procent van onze omzet komt van onze webwinkel.’

Ook Wouter Torfs, de topman van de gelijknamige schoenenketen, beaamt dat de verkoopcijfers tot aan de sluiting van cafés en restaurants ‘licht positief’ waren. ‘In de steden en shoppingcentra draaiden we weliswaar 20 à 25 procent minder omzet, maar aan de rand van de stad draaiden we status quo en qua onlineverkoop bleven de cijfers positief. Globaal mochten we niet klagen tot de horecaregels strenger werden.’