Michèle Sioen: 'Een opportunistisch bod? Dat vind ik niet'

Da familie Sioen is op weg naar een beursexit. 'Ik heb al veel reacties gekregen, ja. Een boodschap die regelmatig terugkeert, is dat het jammer is, en dat de Brusselse beurs al zo mager is.'

De familie Sioen doet een bod op de aandelen in het textielbedrijf die ze nog niet bezit. Daarmee komt normaal een einde aan een lange beurscarrière.

Vanwaar die stap?

Michèle Sioen: ‘We zijn 25 jaar geleden naar de beurs getrokken. Daardoor zijn we groot en sterk kunnen worden. Maar we zien voor ons het nut niet meer. Het is een thema dat al tien jaar geregeld terugkeert in gesprekken met beleggers en analisten. Blijven jullie op de beurs? Op een bepaald moment begin je toch te twijfelen. Dat heeft tijd nodig om te rijpen, en dan neem je de beslissing.'

Wat is er dan veranderd?

Sioen: 'De beurs is een plek geworden voor tech- en biotechverhalen, waar wij ons niet meer in thuis voelen. En de jongste jaren hebben we gezien dat we al die overnames zelf hebben kunnen financieren. Als er nog een grote deal komt, dan is er zo veel geld op de markt dat we die ook buiten de beurs kunnen financieren. De beurs bood dus meer lasten dan lusten.'

Bij beleggers en analisten is te horen dat dit een ‘opportunistisch’ bod is, gebruikmakende van de koersdip door de pandemie.

Sioen: 'Dat vind ik niet. Dat wordt altijd gezegd, bij elke delisting. Het aandeel heeft ook al veel lager gestaan. Toen hadden we ook een bod kunnen doen, maar hebben we dat niet gedaan.'

Over vijf jaar blikken beleggers waarschijnlijk met spijt terug en beseffen ze dat de timing van de familie goed gekozen was, zoals bij de beursexit van VPK.

Sioen: 'Ik hoop dat het goed zal gaan met het bedrijf natuurlijk, maar het kan ook fout gaan. Er is een pandemie. Het kan nog twee jaar crisis zijn. We stevenen af op faillissementen. Er is veel onzekerheid. Als we minder risico wilden nemen, was het beter nog wat te wachten.'

Wat is voor u het mooiste moment in de beurscarrière?

Sioen: 'Ik herinner me de dag van de notering nog, met de ouders op weg naar de beurs van Brussel. En de overnames natuurlijk. Elke overname is toch weer een nieuw avontuur, met nieuwe producten en nieuwe markten.'

En het moeilijkste moment?

Sioen: ‘De crisis van 2008. We hebben toen enorm afgezien. De omzet kreeg echt klappen, vooral de verkoop van dekzeilen voor vrachtwagens. Intussen zijn we als bedrijf geëvolueerd en gediversifieerd.'

Hebt u al reacties gekregen vanuit de financiële en bedrijfswereld?