Modegroep FNG wankelt

De modegroep FNG, bekend van Brantano en CKS, zit in slechte papieren. Wegens de alarmerende financiële situatie vragen velen zich af of FNG dit overleeft.

Het bedrijf boekte vorig jaar een nettoverlies van 292 miljoen euro en torst een schuldenberg van 734 miljoen, maakte het donderdag bekend. Die resultaten houden nog geen rekening met de coronacrisis die winkelketens midscheeps treft.

Voor de ruim 3.000 werknemers die bij FNG in België, Nederland en Scandinavië werken, is het de komende weken en maanden nagelbijten.

Het opvallendste uit de resultaten is dat vragen worden gesteld bij een reeks ‘complexe en internationale transacties’. Daardoor werd FNG gedwongen 94 miljoen euro waardeverminderingen te boeken. Die

dubieuze transacties zijn gelinkt aan Aziatische leveranciers waarmee de modegroep een commissiestructuur had opgebouwd.

In de praktijk kreeg FNG kortingen terugbetaald bij de verkoop van voorafbepaalde volumes en kreeg het geld voor het verkopen van marktgegevens aan zijn leveranciers. FNG heeft die 94 miljoen nog tegoed. De vraag is of het dat geld kan recupereren. De transacties kwamen aan het licht na vragen van de beurswaakhond FSMA. Voor sommige transacties zijn er geen schriftelijke contracten, al werden die wel in de cijfers verwerkt.

Ook bij de manier waarop FNG zijn voorraden waardeerde, worden vraagtekens geplaatst. ‘De groep heeft op boekhoudkundig vlak de limieten opgezocht van wat mocht’, zegt een bron. ‘Dit heeft een hoog Lernout & Hauspie-gehalte.’

Commissiestructuren

Een andere waarnemer noemt die vergelijking overtrokken. ‘Bij L&H was 80 procent van de omzet fictief. Dat is bij FNG niet het geval. Als je het met een schandaal wilt vergelijken, kies dan Enron. Daar draaide het ook om commissiestructuren.’

FNG zag zich ook genoodzaakt bijna 200 miljoen ‘lucht’ uit zijn balans te schrijven. Lees: de waarde van merken, klanten- en leveranciersbestanden en van overgenomen bedrijven fors naar beneden te herzien. Er kunnen nog lijken uit de kast vallen, want FNG kreeg nog geen groen licht van een bedrijfsrevisor. De beurswaakhond FSMA weigert de notering op de beurs te hervatten.

FNG stelt zelf dat er enkele complexe, internationale transacties en structuren zijn ‘waarvan de onderliggende stukken ontbreken of onvolledig zijn, of waarvan de economische grond onduidelijk is en die verder worden onderzocht.’

Beleggers beginnen tegen die achtergrond de messen te slijpen. Sommigen hebben al contact opgenomen met advocaten. Van een claim is geen sprake.

Wegens de financiële situatie, die door de coronacrisis verergerde, vragen velen zich af of FNG dit overleeft. ‘Zonder vers geld, een heel ingrijpend herstructureringsplan en een omvangrijke schuldherschikking is FNG een vogel voor de kat’, zegt een bron. Tegen eind deze maand wordt duidelijk of de obligatiehouders FNG tot eind dit jaar respijt geven.

Als er een grote schuldherschikking komt, dreigen de kleine beleggers hun broek te scheuren, net als de Vlaamse belastingbetaler. De Vlaamse overheid heeft via de publieke investeringsmaatschappij PMV zowat 25 miljoen euro in de modegroep geïnvesteerd. Tal van banken hebben honderden miljoenen euro’s aan FNG geleend.

Als de modegroep zijn schuldeisers niet kan overtuigen, lijkt een WCO-procedure de enige manier om zich tegen hen te beschermen.