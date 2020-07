Modeketen G-Star schrapt een op de tien banen

De kledingketen G-Star gaat reorganiseren. Vanwege de coronacrisis schrapt het Amsterdamse modebedrijf wereldwijd 210 banen. Dat is 10 procent van het personeelsbestand. In Nederland verdwijnen 150 banen.

De afgelopen weken was al duidelijk geworden dat G-Star in zwaar weer verkeert. De Zweedse tak ging failliet en de Amerikaanse en Australische divisies moesten uitstel van betaling aanvragen.

De oorzaak zijn de wereldwijde coronamaatregelen, waardoor veel minder mensen naar winkels kwamen of filialen helemaal dicht moesten. In plaats daarvan zijn consumenten veel meer online gaan winkelen. ‘De al eerder ingezette verschuiving naar online is in een stroomversnelling gekomen’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.