Modeontwerpster Annemie Verbeke houdt ermee op

Annemie Verbeke stopt als modeontwerpster en sluit haar winkel in Brussel.

De winkel van Annemie Verbeke was de voorbije twintig jaar een vaste waarde in de Dansaertwijk, de Brusselse buurt vlak bij het Beursgebouw die lang een aantrekkingspool was voor Vlaamse creatievelingen. Nu ze deze week de kaap van 66 jaar bereikt, vindt de geboren West-Vlaamse het welletjes.

Ze verlengt het huurcontract niet en sluit de winkel, melden de Brusselse nieuwswebsite Bruzz en de krant De Standaard. 'Geen contracten meer voor mij. Ik wil een beetje lichter in het leven staan, een vrije vogel zijn', zegt ze.

'De Zes van Antwerpen'

Verbeke oogste respect als ontwerpster met een eigen winkel en steevast verfijnde collecties met grote aandacht voor de gebruikte materialen. Dat leverde haar een schare trouwe klanten op. Maar ze heeft nooit, zoals 'de Zes van Antwerpen' (onder meer Dries Van Noten), de grote wereldwijde doorbraak kunnen forceren.

'Ik had, in tegenstelling tot de Zes, niemand om me mee te meten. Ik kon alleen mezelf proberen te overtreffen', gaf ze eerder als verklaring.

De kleinschaligheid speelt haar financieel parten. De nv Annemie Verbeke zeult volgens de recentste jaarrekeningen 650.000 euro aan overgedragen verliezen mee. Als onafhankelijk label wordt het steeds moeilijker om mee te draaien in de steeds sneller bewegende modewereld.

De vereiste commerciële inspanningen worden haar te veel, geeft ze toe. Er was wel hier en daar internationale belangstelling, maar die bleef te beperkt om genoeg schaal te creëren en buitenlandse winkels te openen.

Aderlating

Na veertig collecties getekend en verkocht te hebben, gedurende twintig jaar telkens twee collecties, is de tijd volgens haar rijp om er een streep onder te trekken. Ze laat de deur wel nog op een kier. 'Voorlopig heb ik er even genoeg van', klonk het.

Verbeke wil zich alleen nog bezighouden met het creatieve en gaat zich op commercieel vlak beperken tot occasionele projecten, waaronder eventueel pop-upwinkels. Ze wil ook workshops organiseren om haar kennis door te geven aan de jonge generatie. De fans zullen tevreden moeten zijn met stockverkopen.

De winkelsluiting is een nieuwe aderlating voor de Dansaertwijk, waar onafhankelijke modeboetieks weggedrumd worden door grote internationale spelers. Verbeke wijst daarvoor naar de hoge loonkosten in ons land, waardoor het voor beginnende ontwerpers een onbegonnen zaak is om, zelfs maar halftijds, een winkelverkoper in dienst te nemen.

Zus van Louis

Annemie Verbeke, de zus van ex-zakenadvocaat en veelvoudig bestuurder Louis Verbeke, is afkomstig uit Ieper. Ze studeerde aan de kunsthogeschool Sint-Lukas in Brussel en volgde grafiek aan de Academie van Gent. Na een cursus industrieel breien in Zwitserland zette ze eind jaren 70 haar eerste stappen in de mode-industrie, onder meer als styliste voor breigoedfabrikanten.