Na 28 jaar vervolgt gerecht opnieuw Beaulieu-familie

Wat spookte Beaulieu-familie uit in Luxemburg?

De nieuwe vervolgingen tegen de Beaulieu-familie De Clerck draaien rond Luxemburgse postbusvennootschappen. Zijn die gebruikt om opbrengsten uit de oude fraudezaak wit te wassen?

Al meteen na het gerechtelijk verlof, op 6 september, zal de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zich buigen over de nieuwe Beaulieu-zaak. Die draait rond twee Luxemburgse vennootschappen, Reinvest en Arama Holding. Die bestaan alleen op papier.

Maar de twee Luxemburgse postbusvennootschappen zijn volgens hun jongste jaarverslag wel wat waard. Bij Reinvest zit voor 117,7 miljoen euro aan aandelen in andere bedrijven en bij Aram Holding ook nog bijna 72 miljoen euro.

In 2014 raakte bekend dat het Brusselse gerecht een onderzoek had geopend naar de Luxemburgse constructie. Dat gebeurde op aangeven van twee telgen van de textiel-familie, Jan en Dominiek De Clerck, die al deals hadden gesloten met de fiscus. Zo kwam het gerecht te weten dat via de Luxemburgse constructie bijna 200 miljoen euro, opbrengsten uit de oorspronkelijke oude fraudezaak rond Beaulieu, was teruggevloeid naar Francis, Luc en Ann De Clerck.

Ook de vroegere Libanese zakenpartner van Beaulieu-stichter Roger De Clerck, Harout Katchadourian, was bij de nieuwe constructie betrokken. Hij speelde een hoofdrol in het oude zwartgeldcircuit. Hij kreeg jarenlang grote commissielonen van de West-Vlaamse textielgroep. Volgens het gerecht was hij alleen een stroman om belastbare opbrengsten uit Beaulieu te halen.

Maar na al die jaren moesten de opbrengsten die nog bij de Libanees zaten naar België worden teruggehaald. Dat zou eind 2009 zijn gebeurd via de Luxemburgse postbusvennootschappen. Die waren eigendom van de Libanees Khatchadourian en hadden nog aandelen in verschillende Beaulieu-bedrijven. De constructie zou erin hebben bestaan dat de Libanees de aandelen van de Luxemburgse postbusvennootschappen voor enkele miljoenen zou hebben verkocht aan Francis, Luc en Ann De Clerck, terwijl de Luxemburgse vennootschappen samen bijna 200 miljoen euro waard waren. Zo zouden de De Clercks hun familiaal vermogen hebben teruggekregen.