Nyobe beschermd tegen schuldeisers

De rechtbank van koophandel van Oudenaarde heeft dinsdag het verzoek van het bedrijf voor een gerechtelijke reorganisatie onder gerechtelijk gezag ingewilligd. Daardoor is Nyobe, dat ruim 160 mensen in dienst heeft, voorlopig beschermd tegen zijn schuldeisers. Die periode loopt gedurende vier maanden, tot 24 januari 2019.

Nyobe is in handen van zijn dochter Ann en haar man Stefaan Colle. Het is ondergebracht in de groep Belgotex waartoe ook de vroegere beursgenoteerde tapijtwever Associated Weavers behoort.