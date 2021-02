Obligatiehouders geven Balta meer ademruimte

De obligatiehouders van Balta gaan akkoord met het voorstel om hun papieren twee jaar later te laten vervallen. Dat vermindert de druk op het West-Vlaamse tapijtbedrijf.

Het beursgenoteerde Balta kan weer wat vrijer ademen. 98,7 procent van de obligatiehouders van het tapijtbedrijf hebben ingestemd met het voorstel om obligaties later dan gepland te laten vervallen. Dat laat Balta woensdagavond weten.

Balta bood de houders van de 235 miljoen euro schulden die in september 2022 vervallen aan hun papier om te ruilen in nieuwe schulden die tot december 2024 lopen. Dat kon in ruil voor een hogere rente, bovenop de 7,75 procent coupon van het 'oude' papier: 1 procentpunt extra tot maart 2024 en 3 procentpunt extra tijdens de laatste zes maanden.