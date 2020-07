Omzet Balta krimpt met een derde

De tapijtenproducent Balta is er wel in geslaagd om in het tweede kwartaal een positieve cash flow te draaien.

De omzet van tapijtenproducent Balta is in het tweede kwartaal met 36,5 procent gezakt tot 106,7 miljoen euro. Dat laat de tapijtengroep in een 'covid-19 update' weten.

De grootste krimp (-43%) was er in de divisie die kamerbreed tapijt (Residential), maar ook de twee andere afdelingen kregen het zwaar te verduren: Rugs (-35%) en Commercial (-28%).

‘Het tweede kwartaal was een uitdaging als gevolg van de lockdowns’, klinkt het. ‘De impact was het zwaarst in april, met een versoepeling van de trend vanaf midden mei, die werd voortgezet in juni.’

Toch slaagde het bedrijf er in een positieve kasstroom van 7 miljoen euro te realiseren. Voor meer gedetailleerde informatie over het tweede kwartaal is het wachten tot eind augustus.

Lichtpunt

Eerder werd al duidelijk dat het coronavirus zwaar had ingehakt in het eerste kwartaal met daling van de omzet en ebitda met respectievelijk 13 en 2 procent.

Nochtans was het bedrijf het jaar opmerkelijk goed gestart, met een een 16 procent hogere ebitda tijdens de eerste twee maanden. 'Het was duidelijk dat ons investerings- en besparingsprograma NEXT zijn vruchten begon af te werpen, geholpen door de goedkope grondstofprijzen', klonk het toen.