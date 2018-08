Omzet Sioen onder druk 'door geopolitieke spanning'

De organische groei van Sioen stokte in het eerste helft van het jaar. 'Geopolitieke spanningen, zoals brexit en handelsoorlogen, maken onze klanten voorzichtig.'

'We hebben dit nog nooit meegemaakt. Klanten stellen bestellingen heel lang uit, en als ze dan ineens toch bestellen, kan het niet snel genoeg gaan. De omzet gaat van maand tot maand op en neer.'

Geert Asselman, de CFO van Sioen , krijgt er kop noch staart aan de wat slabbakkende omzet. De omzet van het net overgenomen James Dewhurst - de grootste overname ooit voor Sioen - niet meegerekend bleef de specialist in technisch textiel het voorbije halfjaar ter plaatse trappelen.

De grootste divisie, die van de coatings, deed het zelfs 0,3 procent minder goed, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2017. De divisie beschermende kledij steeg met amper 0,8 procent en die van de chemicals, een gespecialiseerde, kleine divisie, steeg 4,2 procent. Inclusief de verkoop van James Dewhurst, een producent van versterkende weefsels voor transportbanden en enveloppes, ging de totale halfjaaromzet van Sioen met 9 procent omhoog tot 259 miljoen euro.

Brexit

Voor de tegenvallende verkoop van coatings ziet Asselman maar één verklaring: 'De geopolitieke onzekerheid als gevolg van de brexit en de handelsoorlogen die Trump wereldwijd uitvecht, doen klanten twijfelen of minstens bestellingen uitstellen.'

Sioen exporteert jaarlijks voor ongeveer 20 miljoen pond (22 miljoen euro) naar het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk exporteert de Britse dochter Dewhurst dan weer 80 procent van haar 41 miljoen pond (46 miljoen euro) omzet naar het Europese continent. Dat biedt evenwel weinig genot van het lage pond, aangezien ook Dewhurst zijn grondstoffen in euro moet aankopen.

In Rusland heeft Sioen dan weer last van klanten die zelf aan het weven van technische doeken slaan. 'Ze worden daarbij fors gesubsidieerd door de overheid. Bijgevolg kunnen we hen enkel nog de garens leveren.'

Stijgende winst

Of de stabiele omzet misschien ook te maken kan hebben met het doorrekenen van hogere grondstofprijzen, ontkent Asselman. 'Onze klanten hebben weinig alternatieven voor onze producten. Het is een hele opgave geweest, maar ze begrijpen nu wel dat we niet anders kunnen dan onze producten duurder verkopen.'