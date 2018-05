Onetrickpony Balta steeds verder in het nauw

BALCAEN STEVIGER IN MOHAWK

Filip Balcaen, wiens familie enkele decennia geleden Balta oprichtte en nadien verkocht, trekt zijn belang in de Amerikaanse vloerbekledingsgroep Mohawk op.

Hij kocht een tijd geleden voor bijna 14 miljoen dollar (11,7 miljoen euro) extra aandelen in Mohawk. Hij bezit er nu 1,48 miljoen. Dat is een belang van 1,9 procent met een beurswaarde van zo’n 315 miljoen dollar.

Balcaen deed zijn initiële investering in Mohawk nadat hij zijn vinylbedrijf IVC aan de Amerikanen verkocht had. Hij hield daar toen 1,7 procent in de vloerbekledingsreus aan over.

Sinds de verkoop van Balta en IVC ontpopte Balcaen zich als een investeerder. Hij is actief in vastgoed en heeft aandelen in enkele beursgenoteerde bedrijven, waaronder Fagron. Hij is een van de oprichters van de investeringsmaatschappij Pentahold en aandeelhouder van twee Waterland-fondsen. Balcaen investeerde ook fors in de zonnepanelenspecialist Origis en vorig jaar nam hij de controle over van Stevia One, dat het natuurlijke calorieloze zoetmiddel stevia maakt. MS