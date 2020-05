Ontex gaat in Eeklo massaal chirurgische mondmaskers produceren

Ontex heeft speciale machines aangekocht en gaat in Eeklo niet enkel luiers maar ook 80 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar produceren.

Het betreft chirurgische mondmaskers van het type IIR die normaal in ziekenhuizen worden gebruikt. Dat zijn het soort maskers die vrij los voor de neus en de mond zitten en verhinderen dat hoestdruppels en eventuele viruspartikels van zorgverleners worden overgedragen op patiënten.

Voor de productie heeft Ontex de fabriek in Eeklo (Oost-Vlaanderen) uitgekozen. Het bedrijf heeft een gespecialiseerd machinepark besteld en leidt het personeel op om zich te laten certificeren voor de productie en om in september of vroeger te beginnen. 'De nieuwe productie is een eigen initiatief en ontvangt geen overheidssubsidie', zegt Annick De Poorter, Vice President van Ontex voor R&D, Kwaliteit en Duurzaamheid.

Luiers en toiletpapier

In de fabriek in Eeklo rollen normaal jaarlijks miljarden babyluiers, luierbroekjes, maandverbanden en inlegkruisje van de band. De fabriek in het Meetjesland bestaat intussen meer dan 40 jaar en produceerde aanvankelijk - als onderdeel van een Frans bedrijf - toilet- en keukenpapier.

De plannen van Ontex zijn welkom aangezien ons land in de strijd tegen het coronavirus maandelijks miljoenen mondmaskers van allerlei types nodig en er op de internationale markten nog steeds veel rommel aangeboden wordt. Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) stelde daarom midden vorige maand al twee bedrijven - ECA en Van Heurck - aan om mder afhankelijk te worden van import en de productie terug naar ons land te brengen. Van Heurck is een specialist in werkkledij uit Antwerpen. Het Oost-Vlaamse ECA is gespecialiseerd in autotextiel.

Er werden onder meer vier machines besteld voor de productie van chirurgische mondmaskers, goed voor 190 miljoen stuks per jaar. De twee bedrijven hebben ook een machine aangekocht om de meer complexe FFP2-maskers te produceren. Dat zijn de maskers die zorgverleners dragen om zichzelf te beschermen als ze met besmette patiënten in contact komen.