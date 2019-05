'Ontex zal in vijf jaar verdubbelen in omvang'

Aandeelhouders van de luierproducent Ontex hadden na de koersdaling van 45 procent sinds de piek weinig reden tot lachen. ‘We draaien alle stenen om. Dat is de juiste strategie’, zegt voorzitter Luc Missorten.

‘Met welke overnameprijs had u wel kunnen instemmen?’ De overnameheisa vorige zomer rond de Belgische luierproducent Ontex was vrijdag een van dé gespreksonderwerpen op de algemene vergadering.

De Franse investeringsmaatschappij PAI deed begin juli een bod van 27,50 euro per aandeel. De raad van bestuur was toen ‘niet in een positie om het bod aan te bevelen’. De Fransen kregen wel inzage in de boeken en deden twee maanden later een lager bod. ‘De omgeving waarin Ontex actief is, was in ons nadeel aan het veranderen’, verklaarde voorzitter Luc Missorten. ‘Grondstoffen werden duurder, wisselkoersen volatieler. De intrestvoeten zaten in de lift. Dat heeft hen voorzichtiger gemaakt. Ook wij hadden onze prijsverwachtingen bijgesteld.’

We kunnen investeerders maar op één manier van antwoord dienen: we need to deliver. Luc Missorten voorzitter Ontex

Maar het aangepaste bod van PAI bleek toch te laag. Overname van de baan. Maar tegen welke prijs was er wel een deal geweest? ‘Ik wil niet in de krant zien staan: voor zoveel euro had Missorten Ontex verkocht. Maar we hebben het wel heel serieus genomen. De raad van bestuur is vorig jaar 18 keer samengekomen. Dat zegt genoeg, denk ik.’

Intussen staat het aandeel 45 procent onder de zomerpiek. Het management pakte twee weken geleden uit met een plan om het tij te keren. Maar ‘Transform to Grow’ viel in dovemansoren. Een aandeelhouder bestookte Missorten en CEO Charles Bouaziz met citaten uit analistenrapporten. ‘Een heel duur plan (130 miljoen euro gespreid over drie jaar, red.)’, klonk het. ‘Niet echt een transformatieplan.’ En nog: ‘Het dividend zal onder druk staan.’

‘Ik heb geen zin in een welles-nietesspelletje’, reageerde Missorten. ‘Wij geloven in het plan. Het is de juiste strategie om de tegenwind op te vangen.’

Die tegenwind kwam van alle kanten. In Brazilië viel een lijk uit de kast na de overname van Hypermarcas. ‘Die situatie hebben we nu onder controle. De resultaten verbeteren er kwartaal na kwartaal’, zei Bouaziz.

Wisselkoersen

‘De duurdere grondstoffen hebben we kunnen opvangen door kostenbesparingen en prijsverhogingen. Maar de wisselkoersen waren er te veel aan’, zei Thierry Navarre, chief transformation officer (CTO). Vorig jaar daalde de recurrente brutobedrijfswinst met 12 procent naar 234 miljoen euro, maar zonder de wisselkoersimpact van 27 miljoen euro was die min of meer stabiel.

‘We draaien nu alle stenen om’, verzekerde Missorten. ‘We kunnen investeerders maar op één manier van antwoord dienen: met de cijfers. We need to deliver.’ De initiatieven - innovatie, efficiëntere fabrieken, groei in de VS, besparingen - zullen de winstmarge tegen 2021 verhogen met 1,25 tot 1,75 procentpunt. De omzetgroei zal dit jaar vlak zijn en daarna 0,5 procentpunt hoger dan de marktgroei. Dat zou voor Ontex neerkomen op 0,5 à 2,5 procent groei per jaar.

In Brazilië zijn de problemen onder controle. Kwartaal na kwartaal verbeteren de resultaten er. Charles Bouaziz CEO Ontex

De plannen op termijn zijn evenwel groter. ‘In de komende vijf of zes jaar willen we verdubbelen in omvang’, zegt Navarre. Daarvoor mikt Ontex - het nummer vijf in zijn branche - ook op overnames. De grote beperking is de schuldenberg van 940 miljoen euro, goed voor 3,74 keer de recurrente brutobedrijfswinst. Veel manoevreerruimte is er dus (nog) niet.

Is een kapitaalverhoging een optie om deals te financieren? ‘Vandaag niet. I can’t do magic. Eerst beter worden, dan pas groter. Eerst ons transformatieplan, en binnen een of twee jaar is ons verhaal misschien anders en kunnen we naar investeerders stappen. Al zullen we dan overtuigender moeten zijn dan twee weken geleden in Londen.’

Schermvullende weergave ©ONTEX