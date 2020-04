Oost-Vlaams bedrijf gaat 12 miljoen maskers produceren

Het textielbedrijf Alsico heeft in zijn ateliers de productie van mondmaskers voor de bevolking opgestart, en kan er tegen eind augustus 12 miljoen leveren in België. Te traag, oordeelde minister Koen Geens die een alternatief plan uitwerkt.

Alsico zal de mondmaskers produceren in zijn ateliers buiten België, in Oost-Europa, Azië en Tunesië. 'We worden overspoeld met vragen van bezorgde ondernemers, gemeenten en steden. Die willen mondmaskers onder hun personeel en inwoners verdelen', meldt Alsico. Het heeft onder meer al bestellingen al op zak van Ronse, Oudenaarde en Kortrijk, maar ook van ondernemingen en apothekers.

'Iedereen wil ze morgen hebben, maar dat is onmogelijk', zegt Gauthier Siau, de CEO van Alsico. De eerste leveringen starten deze week, maar de grote toestroom is pas voorzien voor juli. Tegen eind juni verwacht Siau dat er zo'n 1 miljoen maskers in ons land zullen toegekomen zijn, en tegen eind augustus de volle 12 miljoen. Het zijn herbruikbare maskers, die 100 wasbeurten kunnen doorstaan. De kostprijs bedraagt zo'n 3 euro per stuk.

Iedereen wil de mondmaskers morgen hebben, maar dat is onmogelijk. Gauthier Siau CEO Alsico

Ook andere bedrijven spelen volop in op de nood aan mondmaskers. Zo heeft de stad Deinze bijna 40.000 stuks gekocht bij het lokale textielbedrijf Liebaert Textiles, met de bedoeling die te verdelen onder alle inwoners ouder dan 12 jaar. Ook Leuven heeft er 100.000 van 'Belgische makelij' besteld.

Al die initiatieven lopen parallel met die van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die moet het mogelijk maken dat er op korte termijn miljoenen mondmaskers beschikbaar zijn voor de Belgische bevolking. Die spelen een belangrijke rol zodra de lockdownmaatregelen worden afgebouwd. Het gaat hier niet over de maskers die in ziekenhuizen worden gedragen, maar over zogeheten communitymaskers die je mogelijk zal moeten dragen in de winkel, op school en op de bus.

Geens wil in een eerste fase inzetten op de 'volksvlijt' om stoffen mondmaskers te maken in ateliers en bij de mensen thuis. De regering zou daarvoor nog minimumnormen vastleggen om de veiligheid van de maskers te waarborgen. En er rijpen plannen om de speciale stoffen - met filterende en ademende eigenschappen - onder de bevolking te verdelen.

Niet waterdicht

Geens nam dat initiatief omdat geen enkele fabrikant de garantie kon geven dat hij tegen mei massaal maskers ter beschikking kan stellen. Maar ook het plan van Geens is allesbehalve waterdicht. Het is nog onduidelijk hoe de regering zelf aan de stoffen zal geraken, en of er wel voldoende naaicapaciteit in België aanwezig is om de mondmaskers professioneel en snel in elkaar te steken, want dat is en blijft handenarbeid.

Het is me een raadsel hoe de overheid aan genoeg mondmaskers gaat geraken. Gauthier Siau CEO Alsico

'Het is me een raadsel hoe ze het gaan doen', zegt Gauthier Siau, de CEO van Alsico. 'We hebben de afgelopen weken met de overheid getracht een oplossing te vinden om textielmaskers in grote hoeveelheden op de markt te brengen. We hebben met de kledingfederatie Creamoda een nationaal actieplan voorgesteld, maar ons actieplan is niet weerhouden. We zijn kostbare weken verloren.'