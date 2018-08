Orderboek Picanol goed gevuld

De weefgetouwenbouwer verwacht voor het hele jaar een 'iets lagere' omzet tegenover het recordjaar 2017.

Picanol zag zijn omzet in het eerste semester krimpen naar 357,4 miljoen. Dat is 2 procent minder dan het jaar ervoor tijdens dezelfde periode. De omzetdaling is te wijten aan de weefgetouwendivisie (-5 procent), die geconfronteerd werd met een lagere vraag dan in het eerste halfjaar van 2017. Bij de industriële divisie - georganiseerd rond Proferro (gieterij), Psicontrol (elektronica) en Melotte (3D-printspecialist) - klom de omzet daarentegen met 5 procent.

De bedrijfswinst ging 12 procent lager naar 62,5 miljoen euro door stijgende grondstoffenprijzen en de vaste kosten. Ook voor de tweede jaarhelft houdt Picanol rekening met stijgende grondstoffenprijzen. Dankzij een hogere winstbijdrage van zusterbedrijf Tessenderlo (dat in de eerste helft van 2017 flinke wisselkoersverliezen moest boeken) gaat de nettowinst 15 procent hoger naar 67,1 miljoen of 3,79 euro per aandeel.

De Ieperse groep geeft in haar halfjaarrapport aan dat haar orderboek 'goed gevuld' is voor het tweede semester, maar zonder daar cijfers op te plakken. Net als in de eerste helft van het jaar verwacht Picanol een lichte daling van de omzet over het ganse boekjaar. Een precies cijfer geeft het bedrijf niet.

Vacatures

Picanol meldt dat het nog steeds op zoek is naar extra werknemers voor zijn hoofdkwartier in Ieper. Er staan nog 70 vacatures open. De groep zoekt ingenieurs, monteurs, IT-experts, technici om de machines te bedienen, enzovoort.