Oudste textieltante van België krijgt nieuw leven

Group De Poortere en zijn CEO Christof Vermeersch hebben begin deze maand Calcutta, de oudste, en waarschijnlijk ook de ziekste weverij van het land, van de ondergang gered. ‘Traditie en ambacht kan je met innovatie en slim management een nieuw leven geven.’

‘Weet je wie hier de eerste twee jaar van zijn loopbaan heeft gewerkt? Eddy Wally. Tijdens de schafttijd entertainde hij het personeel. Tot hij bij de directie vrijaf vroeg om zijn ‘businessplan’ uit te voeren: charmezanger worden op de Vlaamse markten.’ Christof Vermeersch vertelt de anekdote alsof hij al jaren voor Calcutta werkt, al is hij nog maar twee weken eigenaar van de oudste weverij van het land: gesticht in 1848 en geprangd tussen de kerk en de school van het landelijke Sleidinge, een deelgemeente van Evergem.

Vermeersch verdiende zijn sporen in de textielwereld. De voorbije acht jaar stond hij aan het hoofd van de bijna teloorgegane tapijtgroep Louis De Poortere (zie inzet). Hij krikte de omzet van de tapijtdivisie op naar 30 miljoen euro. Bij het merk De Poortere Deco ging die zelfs van 1,5 miljoen naar 15 miljoen euro. Hij en de groep hebben sinds de overname elk de helft van Calcutta in handen.

Vermeersch leidt ons, samen met algemeen directeur Hugo Philippe, rond door de weverij. Ze zijn in hun nopjes met hun nieuwe uitdaging: een stuk textielerfgoed in nood een nieuw leven geven.

Group De Poortere Het van oorsprong Kortrijkse Group De Poortere ontstond uit de financiële herstructurering van het oorspronkelijke bedrijf Louis De Poortere, ooit Europa’s grootste tapijtfabrikant, met merken als Jules Flipo, Catry, Le Tisserand en De Poortere Deco. De vennootschap Louis De Poortere ging in januari 2014 failliet, maar werd gered door Pascal Dryon en Lionel Callens. De groep opereert nu als een holding van acht textielbedrijven die autonoom opereren. Daarin zijn ook de gordijn- en meubelstoffen van het oorspronkelijke De Poortere Frères ondergebracht. Christof Vermeersch, sinds 2002 aan de slag bij de groep, liet de tapijtdivisie de voorbije acht jaar groeien naar 30 miljoen euro omzet, de helft van de groepsomzet. In tegenstelling tot de kwakkelende tapijtgigant Balta hield hij zich ver van de grote volumes en koos hij voor hoogwaardige niches, in een combinatie van technisch vernuft en esthetisch hoogwaardige dessins. De Poortere levert aan gespecialiseerde interieurspeciaalzaken en werkt nauw samen met ontwerpers en interieurarchitecten over de hele wereld.

Zijn ervaring bij De Poortere zal Vermeersch goed van pas komen bij Calcutta. De weverij van gordijnstoffen, stoffen behang en technisch textiel zit al jaren in een sukkelstraatje. Zelfs bescherming tegen de schuldeisers tot maart van dit jaar (WCO) kon niet baten. De verliezen - vorig jaar 700.000 euro op 3,2 miljoen euro omzet - stapelden zich op tot een negatief eigen vermogen van -3,5 miljoen euro, terwijl er nog voor 3 miljoen euro nettoschulden op de balans staan. De fabriek draait momenteel op 20 procent van haar capaciteit.

‘We kregen rake klappen door de wereldwijde handelsspanningen’, geeft Philippe aan, die onder de nieuwe aandeelhouders directeur blijft. ‘95 procent van de omzet komt van export naar 62 landen, vooral Rusland en China. Maar door de devaluatie van de roebel en Russische invoerheffingen lieten veel klanten het afweten.’

De verkoop van muurbekleding viel zelfs met 80 procent terug. Cynisch genoeg heeft ook de Chinese anticorruptiewet Calcutta pijn gedaan. ‘Ons muurtextiel werd massaal gebruikt in de luxueuze appartementen die hoge ambtenaren cadeau kregen om bepaalde zaakjes te regelen. Door de strijd tegen corruptie is die verkoop drastisch teruggevallen.’

Redders

‘Ik trof hier een bedrijf aan met een professioneel management en goede ideeën, maar een aandeelhouder die daar niet naar luisterde’, voegt Vermeersch eraan toe, verwijzend naar Muraspec. Die Britse verdeler van wanddecoratie werd vier jaar geleden de eigenaar. Maar hij kwam de voorbije twee jaar in de problemen door de brexit.

In maart, als deel van een reddingsplan na de WCO-procedure, injecteerde Muraspec nog 1,8 miljoen euro vers kapitaal, maar het kalf was al bijna verdronken. De handelsrechter besliste 80 procent van de schulden te laten vallen. Group De Poortere en Vermeersch dienden zich in mei aan als redders.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Vermeersch roemt de gelijklopende filosofie van beide bedrijven. Calcutta gaat, net als De Poortere, prat op zijn rijke historiek en zijn traditie van hoogwaardige, decoratieve weefsels. In de jaren 20 werkte er een record van 655 werknemers. In de jaren 50 was het Oost-Vlaamse bedrijf bekend om zijn jutezakken en weefproducten. De bedrijfsnaam verwijst naar de Indiase havenstad die jute aanleverde.

Maar er is werk aan de winkel. Zo roemrijk als de geschiedenis van het Gentse bedrijf is, zo ingedommeld staan de gebouwen in Sleidinge er vandaag bij. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf gebombardeerd door de Britten, die dachten dat hier parachutestof werd geweven voor de Duitse bezetter. De gebouwen en machines zijn sinds de wederopbouw in de jaren vijftig nauwelijks veranderd.

‘We hebben meteen de cashdrain ingedamd’, doet Vermeersch het plan uit de doeken waarmee hij het bedrijf er weer bovenop wil helpen. ‘40 procent van de werknemers staat nu op economische werkloosheid. We gaan ook een groot deel van de stock afbouwen via een fabrieksoutlet die in het najaar de deuren opent. Hier ligt nog 300 kilometer aan muurbekleding. Tegen eind dit jaar moet de oudste weverij van België weer break-even zijn.’

Strak en fris

Vermeersch wil ook investeren, in elk van de drie producttypes, zowel in design als in techniek. Hij verwacht veel van de markt van de rolgordijnen. ‘Mensen willen steeds grotere raampartijen in hun huis, wat om grotere gordijnen vraagt. Die hebben we. We staan op het punt een machine te kopen die een breedte van 3 meter kan weven. Zo winnen we dubbel: grotere volumes én hogere marges. Loopt het goed, dan kopen we nog twee machines bij.’

Calcutta miste een plan, een strategie. Ik wil mijn ervaring van bij Louis De Poortere gebruiken om dit bedrijf uit het slop te trekken. Christof Vermeersch nieuwe mede-eigenaar en CEO van Calcutta

Maar behang, is dat niet op zijn retour? ‘In zijn klassieke vorm misschien wel, maar ons onderzoeksteam werkt op basis van marktonderzoek, ook bij jonge mensen, een reeks nieuwe ontwerpen uit: hedendaags, strak en fris. Zo hopen we jonge mensen opnieuw aan te spreken. Daarnaast werken we aan een nieuw concept, waarover we niets kunnen zeggen voor het gepatenteerd is. Volgend jaar komt het op de markt. Voor de contractmarkt - hotels, ziekenhuizen, kantoren - hebben we nu ook een extra troef. We kunnen onze weefsels al langer brandbestendig maken, maar sinds kort combineren we die eigenschap met een tweede belangrijke vereiste: vuilafstotend.’

Beetje ondernemer

Voor het technisch textiel - krimpkousen om petrochemische pijpleidingen af te dichten - heeft Calcutta een topper bij een Franse concurrent weggekocht. Die gaat het als een aparte businessunit uitbouwen en wordt zelf ook aandeelhouder. ‘Er bleek zoveel interesse toen we de divisie in de etalage zetten dat we ze uiteindelijk hebben behouden’, lacht Vermeersch.

Behalve in productinnovatie en state-of-the-artmachines wil Vermeersch ook fors investeren in marketing, merknamen, de uitbouw van e-commerce in samenwerking met het winkelnetwerk van De Poortere (15.000 klanten) en een fabriekswinkel. ‘Behalve de outlet willen we in een van de magazijnen van de fabriek een conceptstore inrichten met inspiratiekamers. Daar gaan we ook producten van de andere De Poortere-bedrijven tonen.’