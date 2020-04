'Overheid moet consumptie op gang trekken'

De crisis maakt textielbedrijf Sioen voorzichtiger, zegt topvrouw Michèle Sioen. En niet alleen op financieel vlak. 'Mensen gaan minder spontaan handen schudden op het werk.'

Bij textielbedrijf Sioen, waar Michèle Sioen de plak zwaait, is van de 14 productielanden enkel Tunesië tijdelijk stilgevallen. 'We deden geregeld stresstesten, hoewel we ons afvroegen of dat geen tijdverspilling was. Maar dit scenario had niemand kunnen bedenken.'

'Sinds de financiële crisis van 2008 - die ons vooral heeft geraakt in het transportsegment, we maken onder meer dekzeilen voor vrachtwagens - zijn we erg voorzichtig. Dat zal nu nog meer het geval zijn, zelfs als we financieel stevig in de schoenen staan. We moeten op alle niveaus het risico beperken, ook bij overnames.'

De langdurige en verplichte sluiting is voor veel ondernemers een ramp. Michèle Sioen CEO Sioen

De digitalisering dringt zich nu nog sterker op. Sioen zegt dat het zal investeren 'waar mogelijk en nodig'. 'We gaan in de toekomst meer communiceren en proactief informeren via intranet om de banden met het personeel te versterken, zoals we de afgelopen vijf weken hebben gedaan. Ook met het management heb ik sinds het begin van de lockdown voortdurend contact, nu iedereen in België is. Misschien hou ik die virtuele communicatiekanalen wel, ze voorkomen veel stress.

Welke veranderingen gaan nog blijven hangen? 'Op marketingniveau hadden we tijd om dingen in te voeren die structureel nuttig zullen zijn zodra de crisis achter de rug is. Ik ben er zeker van dat ook de hygiënische reflexen in stand zullen blijven. Ik denk zelfs dat mensen minder spontaan handen zullen schudden, zeker op het werk.’