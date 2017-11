Paradise Papers doorprikken miljardenconstructie Nike

De gelekte Paradise Papers ontmaskeren de belastingconstructies van de sportkledingreus Nike. Via Bermuda en Nederland slaagt Nike erin miljarden euro’s winst zo goed als onbelast te houden.

Tijdens een conferencecall met Wall Street-analisten in 2006, vijf dagen voor Kerstmis, klonk Nike-CEO Mark Parker erg opgewekt. 'Hoe gaat het ermee?', vroeg hij hardop aan zichzelf, bijna een jaar nadat hij promotie had gemaakt. 'In één woord zou ik zeggen: goed.'

Parker overliep een lijst met recente prestaties, en vermeldde ook een 'gunstigere belastingafspraak in Europa, voor een lange termijn', zo blijkt uit een transcript van de conferencecall. Die had volgens Parker ‘een groot voordeel’ opgeleverd.

Een groot voordeel tegenover wie of wat? Hoe groot? Wat stond er precies in die belastingafspraak? Allemaal vragen die de analisten niet stelden. De technieken van belastingontwijking worden zelden onderzocht tijdens dat soort gesprekken. Ondanks de enorme stijging aan inkomsten waar ze toe kunnen leiden. En ondanks de schade die ze kunnen aanrichten voor de staatskassen van de betrokken landen.

Dossier Paradise Papers Samen met hon­der­den an­de­re on­der­zoeks­jour­na­lis­ten uit 70 lan­den ont­hult De Tijd hoe een web van exo­ti­sche post­bus­be­drij­ven ge­bruikt wordt om be­las­tin­gen te ont­lo­pen en za­ken­part­ners ge­heim te hou­den. Nog tot en met vrij­dag 10 no­vem­ber leest u de ont­hul­lin­gen van Lars Bové en zijn in­ter­na­ti­o­na­le col­le­ga's in het dossier Paradise Papers.

Waarover ging het dan? Achter de schermen had de Nederlandse overheid inderdaad het licht op groen gezet voor een tienjarig belastingakkoord (‘ruling’). Die zou Nike toelaten miljarden dollars aan inkomsten uit Europa te verschuiven naar het belastingparadijs Bermuda.

Sindsdien heeft Nike nog nooit zo weinig belastingen betaald. In de drie jaar die volgden op de conferencecall zouden Nikes inkomsten na belastingen met liefst 55 procent de hoogte inschieten, tot 1,88 miljard dollar. Dat was deels te danken aan het zakken van Nikes wereldwijde effectieve belastingtarief van 34,9 naar 24,8 procent. Vorig jaar is dat cijfer trouwens verder gedaald tot 13,2 procent.

Sneakers

Nikes belastingplan doorheen de jaren toont hoe deskundig multinationals kunnen zijn door steeds een stap vooruit te blijven. Door grensoverschrijdende structuren op te zetten van onderling verbonden bedrijven die met mekaar handeldrijven, slagen wereldwijde groepen er vaak in belastingbesparingen te doen die nooit door de wetgever zo bedoeld waren. In veel gevallen hebben die structuren enkel tot doel wereldwijde winsten naar belastingparadijzen over te hevelen. En soms naar bedrijven die vanuit een fiscaal standpunt helemaal nergens gevestigd zijn.

Een sleutelrol in Nikes nieuwe belastingafspraak was weggelegd voor de vennootschap Nike International op Bermuda. Via die exotische postbusvennootschap beheerde Nike, voor markten buiten de VS, het eigenaarschap van zijn iconische logo (‘Swoosh’) en andere trademarks. De vennootschap kon royalty's doorrekenen aan Nikes Europese hoofdkwartier in Hilversum. Dat verkocht sneakers en ander sportgerief aan duizenden onafhankelijke groothandelaars en retailers, én direct aan klanten via de officiële Nike-winkels overal in Europa.

De royalty's hevelden miljarden winst weg uit Europa, waar de inkomsten anders zouden worden belast, naar het belastingvrije Bermuda bijna 6.000 kilometer verderop. Daar, zo blijkt uit gelekte documenten, heeft Nike geen staf of kantoren, maar heeft het slechts een paar documenten in de bestanden van het Bermudaanse bedrijfsregister en bij Appleby, het advocatenkantoor waar de Paradise Papers zijn gelekt.

Amper 3 procent belastingen

De gelekte Appleby-documenten tonen hoe de zaken van Nike International op Bermuda gewoon werden gerund door Nikes hoofdkwartier in het Amerikaanse Oregon. Een kopie van het officiële zegel van Nike International – een stempel die gebruikt werd op documenten voor belangrijke transacties – lag gewoon op de hoofdzetel in de VS. Desondanks werd Nike International, vanuit belastingoogpunt, beschouwd als een bedrijf op het eiland Bermuda.

Jarenlang bleven enorme royalty-betalingen aan Bermuda onvermeld in de rekeningen van de Nederlandse dochterbedrijven van Nike. Een eerste aanwijzing over de omvang van het geld dat naar Bermuda wegvloeide, kwam er pas vorig jaar. Toen moest Nike een aantal zaken vrijgeven in een niet-gerelateerde zaak voor de Amerikaanse fiscale rechters. Documenten bij de rechtbank vermelden kort de royalty-betalingen aan Bermuda in 2010, 2011 en 2012. Samen ging het om 3,86 miljard dollar.

De stroom aan royalty's voor trademarks hielp Nike bij het offshore ophopen van 6,6 miljard dollar cash tegen juni 2014. Op die som was buiten de VS amper 3 procent belastingen betaald. En omdat ze offshore bleef, hieven de Verenigde Staten er helemaal géén belastingen op. ICIJ contacteerde Nike met vragen over die belastingafspraak, maar Nike antwoordde enkel met deze verklaring: 'Nike voldoet volledig aan alle belastingwetgeving.'

Nederland, Neverland

In 2014 liep de genereuze deal die Nike in 2005 had afgesloten met de Nederlandse belastingadministratie bijna ten einde. Maar Nike en zijn adviseurs – waaronder het Amerikaanse advocatenkantoor Baker McKenzie – vonden een oplossing. Met slechts een paar kleine aanpassingen, zo beseften ze, konden betalingen voor het gebruik van trademarks verder blijven wegvloeien uit Nikes Europese hoofdkwartier, en dat niet of nauwelijks belast.

Na een reorganisatie van Nikes belastingontwijkingsstructuur in 2014, betaalde Nike vanuit Hilversum royalty's ter waarde van 982 miljoen dollar in 2015 en 1,13 miljard in 2016, blijkt uit de rekeningen van het bedrijf.

Onder de nieuwe structuur werden de rechten op het Nike-logo en andere trademarks overgebracht van de postbusvennootschap op Bermuda naar een nieuw Nederlands dochterbedrijf, Nike Innovate CV.

De initialen CV komen herhaaldelijk voor in de gelekte Appleby-documenten. Ze bieden een inkijk in een van de meest geheimzinnige en effectieve elementen in strategieën voor belastingontwijking.

De Nederlandse CV – kort voor "commanditaire vennootschap" – gaat terug op wetgeving uit de jaren 1830. Meer recent werd de CV erg populair onder multinationals omdat hij, wanneer zorgvuldig opgericht, gebruikt kan worden om aan Nederlandse belastingen te ontsnappen – én aan belastingen elders in de wereld.

Staatloos

Een CV die eigendom is van partners buiten Nederland kan volledig 'staatloos' zijn, en blijft daardoor onbelast. Dat is waarom veel Amerikaanse multinationals buiten Nederland holdingbedrijven opzetten die overeenkomen om Nederlandse CV's op te richten.

Dat werkt als volgt: de Nederlandse wet beschouwt winsten die via een CV worden gemaakt alsof ze door de partners zijn gemaakt. Bijgevolg zijn ze buiten Nederland gemaakt en kunnen ze dus niet door onze noorderburen belast worden. Tezelfdertijd kijkt men elders op een andere manier naar het plaatje. Andere landen beschouwen Nederlandse CV's als het ware als gewone bedrijven, en vinden dus dat de belastingrechten aan Nederland toekomen. Deze verwarring wordt ook wel eens de 'hybride mismatch' genoemd.

Hoewel Nederland zich er aanvankelijk tegen verzette, heeft de Europese Unie dit jaar een richtlijn uitgevaardigd die lidstaten verplicht hun belastingwetgeving zo aan te passen dat de meest agressieve ontwijkingstructuren tegen uiterlijk 2022 verdwijnen, ook structuren die een beroep doen op CV's. Het Nederlandse ministerie van Financiën liet aan ICIJ weten dat het van plan is om volgend jaar ontwerpregelgeving te publiceren om te voldoen aan de nieuwe Europese regels. Die Nederlandse regelgeving zou begin 2020 in voege treden.

Minder aantrekkelijk

Eind 2016 had het Nederlandse ministerie er bij andere EU-lidstaten nog op aangedrongen de hervormingen uit te stellen. Het argumenteerde dat de Nederlandse economie anders een zware tol zou betalen. Den Haag schat dat 77.660 banen in Nederland direct gelinkt zijn aan Amerikaanse multinationals aangetrokken door de mogelijkheid om belastingstructuren met CV's op te zetten.

'Voor de bedrijven die gebruikmaken van de structuur betekent het wegvallen van de voordelen van die structuur dat Nederland relatief minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor Amerikaanse multinationals', aldus het ministerie in een verklaring aan ICIJ. 'Zonder gelijktijdige aanpassing van de belastingtarieven kunnen op korte termijn banen verdwijnen, doordat bedrijven hun hoofdkantoren kunnen verplaatsen naar alternatieve locaties waar zij een hybride mismatchstructuur kunnen opzetten of naar landen met een laag belastingtarief.'

ICIJ vroeg aan Nike of zijn Nederlandse CV Nike Innovate ergens ter wereld belastingen betaalt, dan wel of de structuur in feite 'staatloos' is? Maar daar antwoordde Nike niet op. In een verklaring stelde het bedrijf: 'We zien er nauwgezet op toe dat onze belastingaangiftes volledig overeenstemmen met de manier waarop we onze business runnen, met de investeringen die we doen en de jobs die we creëren.'

Sinds Nike de eigendomsrechten op zijn bekende logo en andere trademarks onderbracht bij zijn Nederlandse CV (in plaats van bij zijn Bermudaanse dochterbedrijf) is de berg offshorecash van Nike blijven aangroeien. Eind mei 2017 bedroeg die al 12,2 miljard dollar. Die opgestapelde inkomsten werden buiten de VS belast tegen minder dan 2 procent, en al helemaal niet in de VS.