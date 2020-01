Picanol krabbelt overeind na verlammende cyberaanval

Picanol trekt zich maandag stapsgewijs weer op gang. De IT-systemen worden afdeling per afdeling weer in stelling gebracht, nadat het bedrijf vorige week lam werd gelegd door een cyberaanval.

De Ieperse producent van weefgetouwen werd vorige week maandag getroffen door een aanval met ransomware. Dat is een computervirus dat de IT-systemen versleutelt, waarna meestal een losgeld wordt gevraagd van de slachtoffers om de boel weer vrij te geven.

De aanval legde Picanol, dat digitaal wordt aangestuurd, vorige week integraal lam. Vanaf vandaag tracht het bedrijf stapsgewijs weer overeind te krabbelen.

'We doen dat op een heel voorzichtige manier, stapje voor stapje', zei woordvoerder Frederic Dryhoel maandagochtend aan Radio 1. 'We zijn een geschakeld bedrijf, startend in Ieper met de gieterij. Als in de loop van de dag blijkt dat het daar veilig draait, gaan we stap voor stap verder.'

Timing

Het IT-departement, dat het hele weekend heeft doorgewerkt, houdt dat proces van nabij in de gaten. 'We blijven voorzichtig', aldus Dryhoel. 'Veiligheid is is de absolute prioriteit.'

Picanol zal maandag dus nog verre van op volle kracht draaien. 'Dat is lastig voor de werknemers. We krijgen veel telefoontjes of berichtjes van mensen die vragen wanneer ze terug aan de slag kunnen, maar we kunnen nog geen timing geven.'