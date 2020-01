Picanol opnieuw operationeel

De productie bij de weefmachinebouwer Picanol is 'zo goed als helemaal hersteld' na de cyberaanval van twee weken geleden. Later deze week wordt de financiële schade bekendgemaakt.

De Ieperse weefgetouwenproducent Picanol werd op 13 januari het slachtoffer van een cyberaanval, waardoor de productie in de vestigingen in China, Roemenië en Ieper een week stillag. Vorige week werden de activiteiten stap voor stap opnieuw in gang gezet, maar konden de fabrieken nog niet op volle toeren draaien. 'Maandag is iedereen opnieuw aan de slag, alles loopt zoals het hoort', bevestigt woordvoerder Frederic Dryhoel.

Door de cyberaanval, waarbij hackers de data en IT-systemen van Picanol gijzelden, heeft het bedrijf twee productieweken verloren. 'Over de financiële schade van die achterstand wordt later deze week gecommuniceerd', zegt Dryhoel. Het aandeel van Picanol werd geschorst in afwachting van meer details over de financiële impact. In samenspraak met de FSMA zou de handel wellicht deze week hervat worden.

