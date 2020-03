Picanol voorspelt winstherstel in 2020

De prognose komt met de belangrijke disclaimer dat de impact van het coronavirus nog niet meegeteld is, wegens nog niet in te schatten.

Voor 'veteranen' onder de Picanol-watchers is het sinds boekjaar 2019 wennen. Wat we onder 'Picanol' verstaan, namelijk de Ieperse wereldmarktleider in weefgetouwen, is voortaan maar een relatief klein deel van de 'Picanol Group'. Sinds vorig boekjaar is Tessenderlo namelijk volledig in de rekeningen meegenomen, nadat Picanol-grootaandeelhouder Luc Tack de voorbije jaren stelselmatig zijn controle over de chemiegroep versterkt heeft.

'Kern-Picanol' is nu de afdeling 'Machines & Technologies' van de facto industriële holding die de groep geworden is. En ook de slechtst presterende afdeling in 2019. Door de wereldwijde afkoeling van de weefgetouwenmarkt daalde de omzet 28 procent naar 478,4 miljoen euro, wat gelet op de vaste kosten op de winst inhakte: de recurrente bedrijfswinst zakte twee derde van 102 naar 33 miljoen euro.

Gevolg: weefgetouwen zijn niet meer de grootste winstmotor zoals over 2018. Dat is nu de landbouwafdeling van Tessenderlo, dat apart ook resultaten publiceerde. Die omvat het Amerikaanse kroonjuweel, meststoffenproducent Kerley, en verhoogde bij een 2 procent hogere omzet de winstbijdrage 9 procent naar 88 miljoen euro. Let wel: dat is exclusief forse afboekingen op de voorraad.

Zonder die afboekingen bij alle Tessenderlo-afdelingen behalve energiecentrale T-Power daalde de recurrente bedrijfswinst 14 procent naar 168 miljoen euro, bij een licht lagere omzet van 2,22 miljard euro. Inclusief afboekingen halveerde de bedrijfswinst naar 90 miljoen euro. Netto kwam de groepswinst uit op 41,7 miljoen euro of 2,4 euro per aandeel, van 110,9 miljoen over boekjaar 2018.

Merk op dat de recurrente bedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) 8 procent steeg naar 312 miljoen, maar dat is vooral omdat in tegenstelling tot boekjaar 2018 door een nieuwe boekhoudregel leasebetalingen niet langer van die ruime winstmaatstaf afgetrokken worden, maar lager op de resultatenrekening ten laste van het financieel resultaat vallen.

Outlook

Voor 2020 herhaalt Picanol dat de cyberaanval waar het bedrijf in januari slachtoffer van werd, 'geen noemenswaardige impact' op het bedrijfsresultaat heeft gehad. Een ander paar mouwen is natuurlijk de impact van huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maatregelen die de fabriek in Ieper al in belangrijke mate hebben stilgelegd.

Volgens de groep draaien de meeste fabrieken op dit ogenblik 'volgens verwachtingen'. Gelet op de voortdurende veranderingen van de situatie is het op dit ogenblik wel onmogelijk om de impact op het hele boekjaar in te schatten.