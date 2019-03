Picanol waarschuwt voor kwart minder omzet

De Ieperse weefgetouwenfabrikant houdt dit jaar rekening met een afkoeling van de wereldwijde weefmachinemarkt.

In lijn met de prognoses realiseerde de beursgenoteerde Picanol Group over het volledige boekjaar 2018 een geconsolideerde omzet van 666,71 miljoen euro, een daling met 3 procent in vergelijking met de 688,93 miljoen euro in 2017, het beste jaar uit de geschiedenis.

De divisie weefmachines zette, dankzij het goed gevuld orderboek eind 2017, een sterke eerste jaarhelft neer in 2018. Maar in de tweede jaarhelft zorgde toenemende geopolitieke onzekerheid op de markten voor een vertraging in de vraag. De groep sloot het jaar af met een nettowinst van 110,92 miljoen euro, in vergelijking met 101,71 miljoen euro in 2017.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 17 april voorstellen een brutodividend van 0,2 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 3,54 miljoen euro. Ze keurde voor dit jaar een investeringsplan goed voor Ieper van 25 miljoen euro.

Afkoeling

Dit jaar verwacht Picanol Group een afkoeling van de wereldwijde weefmachinemarkt. 'In het huidige macro-economische en geopolitieke klimaat worden klanten voorzichtiger en kunnen investeringsbeslissingen vertraagd of uitgesteld worden', klinkt het bij de gepubliceerde jaarresultaten. De groep houdt voor de eerste jaarhelft rekening met een omzetdaling van ongeveer 25 procent in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018.

'De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in een volatiele wereldeconomie', klinkt het. 'Door het cyclische karakter van de textielmarkt blijft een strikte kostenbeheersing absoluut noodzakelijk.'

Vorig jaar klonk het nog dat de turbulentie in de wereld niet in de cijfers te merken viel.