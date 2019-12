Problemen in VS nopen Balta tot winstwaarschuwing

Tapijtenfabrikant Balta moet zijn winstprognose voor 2019 licht verlagen. De oorzaak is bij de levering en verkoop van karpetten in de Verenigde Staten te zoeken.

Nu laat Balta weten dat de 'adjusted ebitda' onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen, en wel met een 'mid-to-high single digit' bedrag in miljoen euro. De aangepaste brutobedrijfswinst zal dus 5 à 9 miljoen euro lager zijn dan in 2018.

Karpetten

De oorzaak is te zoeken bij de divisie Rugs (karpetten) in de VS. Daar zijn de eerste zendingen van karpetten voor buitengebruik voor het seizoen 2020 verschoven van december naar begin volgend jaar. Bovendien blijft de groei van de e-commerce-activiteiten in de VS onder de verwachtingen, terwijl de opstartkosten een groter dan verwachte impact hebben op de resultaten over het vierde kwartaal.