Productie van modelabel Ann Demeulemeester verhuist naar Italië

De Italiaanse overnemer van het Antwerpse modelabel Ann Demeulemeester legt de productie in België stil en verhuist de activiteiten naar Italië.

In september belandde het Antwerpse modelabel Ann Demeulemeester in handen van de Italiaanse retailer Claudio Antonioli. Hij kocht de aandelen over van Anne Chapelle.

‘Ik heb voorlopig geen melding van jobverlies’, zei ze destijds in De Tijd. ‘Maar op termijn zal Claudio Antonioli moeten beslissen wat met de mensen in de productie gebeurt. Ik denk dat zijn intenties goed zijn, maar hoe hij het zal uitvoeren, is vanaf nu zijn weg.’

Nu blijkt dat Antonioli niet lang heeft getwijfeld. Van de 48 werknemers werden er 42 ontslagen, schrijft De Morgen. De hele productie in ons land is stopgezet en verhuisd naar Italië.

Antoinioli is een retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza. Hij richtte mee het streetwearbedrijf New Guards Group op, dat onlangs werd overgenomen door Farfetch. New Guards is het bedrijf achter labels als Marcelo Burlon, County Of Milan, Palm Angels, Heron Preston, Kirin by Peggy Gou en Alanui.