Rieter breekt met Picanol-topman Luc Tack en plant strafklacht

De Zwitserse wereldspeler in spinmachines Rieter wil een strafklacht indienen tegen zijn bestuursleden Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, de twee topmannen van de Belgische weefgetouwenmaker Picanol. Ze zouden inside informatie misbruikt hebben in een overnamekwestie.

Problemen in Zwitserland voor Picanol-topman Luc Tack. Rieter, de wereldleider in de productie van weefgetouwen, wil hem en Stefaan Haspeslagh, de financieel directeur van Picanol, uit de raad van bestuur kegelen. In een persbericht waarin Rieter een driedubbele overname aankondigt, claimt het bedrijf dat Tack en Haspeslagh hun positie als bestuursleden misbruikt hebben.

Rieter betaalde 300 miljoen euro voor drie bedrijfstakken van Saurer, een andere grote producent van weefgetouwen, ook uit Zwitserland. Tijdens die overnameonderhandelingen gebruikten Tack en Haspeslagh volgens Rieter echter interne informatie van de raad van bestuur om zelf een bod uit te brengen. 'Dit is een sterke schending van de belangen van Rieter en alle stakeholders. Voor de raad van bestuur is dit een aanhoudende inbreuk op de vertrouwensrelatie, die verdere samenwerking onmogelijk maakt.'

Daarom plant Rieter een buitengewone algemene vergadering om zijn aandeelhouders te vragen Tack en Haspeslagh te ontslaan als bestuursleden. Verder wil Rieter ook een strafklacht indienen tegen het duo. 'Het gaat hier om ernstige inbreuken op de wettelijke loyaliteitsplicht, de verplichting tot bewaring van zakengeheimen en de gedragscode van Rieter', klinkt het.

Tack zetelt sinds vier jaar in de raad van bestuur van Rieter. En enkele maanden terug betaalde Picanol nog 45 miljoen euro voor een belang van 10 procent in het Zwitserse bedrijf. Via een persoonlijk vennootschap nam Tack nog eens een belang van 1,5 procent in Rieter.