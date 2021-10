Sara Blakely, miljardair dankzij corrigerend ondergoed

Ruim 20 jaar geleden werd ze nog geweigerd om de stuntelige hond Goofy te spelen in de Disney-pretparken. Intussen is Sara Blakely een van de opvallendste selfmade miljardairs van de VS met Spanx, haar merk van corrigerend ondergoed.

De 50-jarige onderneemster ziet die miljardairsstatus nog eens bevestigd, nu de Amerikaanse private-equityreus Blackstone een meerderheidsbelang neemt in Spanx, dat 'shapewear' of corrigerend ondergoed maakt.

Voor Blakely, die Spanx 21 jaar geleden oprichtte, is het de eerste keer dat ze een andere aandeelhouder naast zich krijgt in het bedrijf. Blackstone heeft er stevig voor moeten dokken. De deal waardeert Spanx op iets meer dan een miljard euro.

Niet slecht voor een bedrijf dat en stoemelings ontstond. Blakely kwam op het idee om corrigerend ondergoed te ontwerpen toen ze naar een feestje moest en geen slip vond die niet door haar crèmekleurige broek scheen. Uiteindelijk gebruikte ze de voeten van een modellerende panty om onder haar broek te dragen: het prototype van de shapewear waarmee ze de wereld veroverde was geboren.

Niet dat Blakely op enige ervaring in de textielbusiness kon bogen toen ze begon. Ze wilde advocate worden, zoals haar vader. Al snel werd duidelijk dat dat er niet in zat: Blakely zakte twee keer voor de toelatingsexamens om rechten te studeren.

Ten einde raad besloot ze te solliciteren voor een job bij Disneyworld, het bekende pretpark in Blakely's thuisstaat Florida. Maar ook daar wachtte de teleurstelling. Ze stelde zich kandidaat om de rol van de slungelige hond Goofy te spelen, maar de uitbaters lieten haar weten dat ze te klein was om een Goofy-pak te dragen.

Oprah Winfrey

Uiteindelijk vond Blakely een job als verkoopster van faxmachines. Met de 5.000 dollar die ze daarmee verdiende, richtte ze Spanx op. Het bedrijf werd al snel marktleider in corrigerend ondergoed.

Blakely stak jaren geen geld in reclame, maar bleek wel een uitstekend marketeer. Nadat ze Spanx-ondergoed naar de immens populaire talkshowhost Oprah Winfrey had gestuurd, riep die het prompt uit tot 'het product van het jaar'. Om de tv-ploeg van Oprah ervan te overtuigen dat Spanx meer was dan een eenmansbedrijfje, nodigde Blakely al haar vriendinnen uit om als werkneemster op de achtergrond te figureren.

Blakely's vader leerde zijn kinderen om geen schrik te hebben om te mislukken. Bij het avondeten vroeg hij hen telkens waar het die dag was foutgelopen.

Twaalf jaar na de start was Spanx goed voor een omzet van 250 miljoen dollar en waardeerden experts het bedrijf op 1 miljard euro. Blakely, 41 jaar toen, werd zo de jongste vrouwelijke selfmade miljardair op de befaamde lijst van het Amerikaanse zakenmagazine Forbes.

Die status was Blakely recent wel even kwijt. Door de pandemie zag Spanx zijn omzetcijfers de voorbije maanden sterk terugvallen.