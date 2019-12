Serieondernemer Bart Deconinck bestuurder van Beaulieu

Deconinck is een bezige bij. Na een carrière bij EY en de vroegere Fortis-dochters MeesPierson en Intertrust Group, richtte hij in Zwitserland Vistra op, gespecialiseerd in administratieve diensten voor vennootschappen die willen internationaliseren. Na 20 internationale acquisities telt dat bedrijf zo'n 3.500 werknemers. In 2015 deed hij Vistra van de hand en nam hij met twee Londense investeerders de sectorgenoot Zedra over van Barclays Bank. Ook dat bedrijf liet hij groeien door overnames.