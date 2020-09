Sioen houdt winst op peil ondanks coronaklap

Sioen, de specialist in technisch textiel, had tijdens het eerste halfjaar fors te lijden onder de coronacrisis, vooral in zijn divisie beschermende kledij. Maar de winst daalde niet zo sterk.

Het was al lang duidelijk dat Sioen met een bang hartje zijn resultaten over het eerste halfjaar zou publiceren. In het eerste halfjaar viel de organische omzet - de extra omzet uit recente overnames niet meegerekend - terug met 12 procent. De totale omzet bedroeg 250,5 miljoen euro, tegenover 264 miljoen euro in het eerste semester vorig jaar. Maar daar zit ook de omzet in van Dickson Saint Clair en Techma Coatings, die pas respectievelijk in januari van dit jaar en in mei 2019 meegerekend werden in de resultaten.

In de grootste divisie, die van de coatings (dekzeilen voor onder meer vrachtwagens), was de daling het minst sterk (-0,7%), zij het gecamoufleerd door de overnames. Door de lockdown viel de vraag naar zeilen in de vrijetijdsactiviteiten (tentzeilen, zeilsport, festivals) stevig terug. Andere klanten, zoals de producenten van weefsels voor filters en medische schorten, handhaafden en verhoogden zelfs hun productie. De kleinste divisie, die van de chemicals, daalde met 6,5 procent.

Het zwaarst gehavend is de divisie van technische beschermende kledij voor onder meer de brandweer, de politie en militairen. Daar ging de omzet met 16 procent omlaag, van 75 miljoen naar 63 miljoen euro. Volgens Sioen is dat te wijten aan het contrast met een uitstekend eerste halfjaar in 2019, toen het bedrijf een grote aanbesteding voor brandweerkledij won.

Opvallend is dat Sioen zijn recurrente winst niet in gelijke mate zag dalen, onder meer door de daling van de grondstoffenprijzen. De bedrijfswinst (ebit) en de brutobedrijfswinst (ebitda) stegen met 11,5 procent, de nettogroepswinst zelfs met 22 procent, ook al was dat grotendeels te danken aan de eenmalige opbrengsten van de verkoop van een fabriek in Indonesië. Die meevaller ervan afgetrokken bleef de ebitda stabiel (-0,5%) en de bedrijfswinst viel terug met 8,3 procent.