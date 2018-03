Sioen investeert 35 miljoen in boomend geotextiel

De overnames van de voorbije twee jaar knaagden ook over heel 2017 aan de winstmarges van de wereldmarktleider in technisch textiel. Toch is er ruimte voor investeringen in wat een nieuwe divisie moet worden: het sterk groeiende geotextiel.

Zes overnames op twee jaar tijd heeft de West-vlaamse specialist in technisch textiel intussen achter de kiezen. De meeste recente daarvan was meteen de grootste: voor de Britse specialist in versterkende weefsels Dewhurst telde Sioen in mei vorig jaar 51 miljoen euro neer.

Maar voor de omzetcijfers over 2017 waren vooral de vier overnames van 2016 van belang. Die voegden samen 82,5 miljoen euro omzet toe, iets wat zich meteen manifesteert in de jaarcijfers die Sioen vandaag voorstelde. De groepsomzet steeg van 363 miljoen euro naar 473 miljoen euro (+30%). 6 procent daarvan is organische groei.

Maar het was bij de presentatie van de jaarcijfers van Sioen vooral uitkijken naar de bedrijfskasstroom (ebitda), die al een tijdje onder druk staat door de hoge grondstofprijzen, iets wat trouwens de hele chemie-gebaseerde textielsector al een tijdje parten speelt. Die ging bij Sioen met 8,9 procent omhoog.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten van de overnames en een lopende herstructurering in de fabriek in Indonesië, was dat zelfs een stijging van 12,6 procent. Maar toch volgt die niet de stijging in omzet, waardoor de winstmarges terugvallen (van 16% naar 13,5%).

Bij de halfjaarcijfers vroeg u nog geduld, omdat jullie de hogere grondstofprijzen maar met 6 maanden vertraging konden doorrekenen. Maar echt vlot gaat dat toch niet, zo blijkt nu?

Michèle Sioen: ‘Dat is een hard gevecht, ja, maar in de tweede helft van 2017 hebben we een stap in de goede richting gedaan. Bij dalende grondstofprijzen houden we zelf het doorrekenen zo lang mogelijk tegen, bij stijgende prijzen houden de klanten die liefst zo lang mogelijk af. Ze spelen daarbij de concurrentie tegen elkaar uit. En die is sterk in elk van de vele niches waarin we zitten. Er is dus een enorme prijsdruk.’

‘Ons antwoord daarop is dat de concurrentie steeds het nakijken geven door marktleider te worden, zowel in volumes als in technologie. Nu zijn we dat al in vrachtagendekzeilen, weefsels voor dakbedekking, professionele beschermkledij. Daarom is innovatie ook zo belangrijk.’

‘Buiten Europa, in Azië vooral, wordt de strijd soms met valse wapens gestreden: een vest, dat 40 procent goekoper wordt verkocht, blijkt dan bijvoorbeeld pure namaak te zijn, inclusief het Sioen-label. Maar natuurlijk zonder de functionaliteit van onze weefsel en coatings.’

Het valt op dat de winstmarges van de overgenomen sectorgenoten, op het Finse Ursuit na, allemaal bengelen onder en rond die van Sioen zelf (14%). Extra winstgevendheid hebben jullie duidelijk niet gekocht?

Sioen: ‘Toch wel. De overnames voegen steeds iets toe aan ons bestaande gamma, technologische maar ook geografisch: de Finse bedrijven geven ons toegang tot de Scandinavische markt, Dewhurst tot de Britse en Amerikaanse markt. De synergieën daartussen moeten onze winstgevendheid opkrikken.’

Zo willen we zelfs met het bedrijf met de laagste marge, het Italiaanse Manifattura Fontana, een vierde divisie uitbouwen. We voelen dat de markt voor infrastructuurwerken aantrekt en geotextiel is daarin heel belangrijk. De capaciteit van die fabriek is al voor heel 2018 uitverkocht. Doordat we ook de chemie daarvoor in huis hebben kunnen we veel marge, die we anders aan externe leveranciers kwijt waren, in de groep trekken. Fontana heeft een hele goede reputatie in heel Europa, het heeft alle mogelijke attesten in huis en onze man daar kent de markt door en door. We starten daar binnenkort met de bouw van een tweede naaldviltfabriek, een investering van 25 miljoen euro.’

Zijn er nog grote investeringen gepland?

Sioen: ‘Voor heel 2018 hebben een investeringsbudget van 35 miljoen euro. In onze garenspinnerij Moeskroen willen we extra capaciteit installeren, ter waarde van 10 miljoen euro. We willen dunnere en dikkere garens kunnen maken, waarmee we onze net overgenomen bedrijven kunnen beleveren. De zeilen van Dimension-Polyant, waarmee alle high-end zeiljachten zijn uitgerust, worden geweven met ultrafijne garens. Voor het geotextiel hebben we dan weer garens nodig die dikker zijn dan gemiddeld.’

Ziet u dit jaar nog ruimte voor overnames?

Sioen: ‘We sluiten dat niet uit. We hebben nog steeds een heel gezonde balans. Onze schuld bedraagt maar 1,8 keer de bedrijfskasstroom. Tot nu hebben we de overnames allemaal gefinancierd vanuit onze vrije kasstroom, die nog meer dan tweederde van onze ebitda bedraagt. Enkel voor Dewhurst hebben we wat geleend.’

75 procent van jullie omzet komt nog steeds uit Europa. Wordt het geen tijd om eens andere oorden op te zoeken?

Sioen: ‘Daar worstelen we met de wet van de remmende voorsprong. Onze producten zijn zo innovatief en voldoen aan de allerhoogste Europese standaarden, maar in veel andere landen is dat nog niet nodig en vallen ze te duur uit. Onze markt wordt voor een groot deel gedreven door regelgeving en normering, op vlak van veiligheid, functionaliteit, milieu en arbeidswetgeving. Dat geldt voor geotextiel, maar ook voor beschermende pakken voor politie, brandweer en werklui. Zelfs in de Verenigde Staten ligt de arbeidswetgeving veel soepeler. Veel arbeiders moeten daar zelf hun kledij kopen.’

Bedrijven kopen is makkelijk, ze integreren veel moeilijker, zei u vorig jaar. Hoe staat het daarmee?

Sioen: ‘We hebben goede bedrijven gekocht, met sterke mensen aan het roer. Maar er komt altijd een pak psychologie en communicatie bij kijken om ook de Sioen-cultuur over te brengen. We willen dat ook niet in één keer doen, maar heel rustig en gestaag. Tegelijk willen we wel dat één plus één drie wordt. We willen de beste praktijken uit elk bedrijf overplanten naar de andere. Het sales team uit het Finse bedrijf in kogelvrije vesten is nu samengevoegd met het team dat we al hadden in Duitsland. De garenspinnerijen van Dewhurst en Veranneman (al langer eigendom van Sioen) wisselen capaciteit uit.