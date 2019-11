Sioen koelt steden af met groene gevels

Het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen boort met hightechdoeken voor verticale geveltuinen een nieuwe markt aan. 'Heel Europa kijkt naar het concept om stadscentra af te koelen.'

12 meter breed, 8 meter hoog. Dat zijn de afmetingen van het plantentuintje op de gevel van het Sioen-hoofdkwartier in Ardooie. Anemonen, salie, schoenlappersplanten en purperklokjes groeien en bloeien er op een constructie zonder enig contact te hebben met de grond.

Het bedrijf ontwikkelde een van de cruciale onderdelen van het systeem: een textieldoek waarin een vijftal materialen met elkaar verweven zijn. Daarin worden pockets gemaakt waarin de plantjes terechtkomen. Die zullen uiteindelijk in het doek wortelen en er water en voeding uit halen.

Sioen denkt daarmee een nieuwe, veelbelovende markt aan te boren. ‘Alle grote steden hebben plannen om groener te worden met parken, groendaken en ook groene gevels om de centra af te koelen’, zegt verkoopverantwoordelijke Michiel Kindt.

Duitsland en Oostenrijk zijn de voorlopers in dat domein. ‘De stad Linz geeft honderden euro’s premie per vierkante meter groengevel’, klinkt het. ‘Een totaalsysteem kost nog 500 à 1.000 euro per vierkante meter, maar dat wordt minder eens de volumes op gang komen.’

Een groene gevel heeft een koelend effect van enkele graden dat tot op 5 meter voelbaar is. Benny pycke innovatieverantwoordelijke bij Sioen

In stadscentra zwaaien beton en stenen de scepter. Ze absorberen de warmte van de zon en stralen die ’s avonds weer uit, waardoor het ’s nacht niet of weinig afkoelt. Een groene gevel dempt die stralingswarmte. ‘Hij heeft een koelend effect van enkele graden dat tot op 5 meter voelbaar is’, zegt Benny Pycke, innovatieverantwoordelijke bij Sioen. ‘Bovendien is zo’n gevel een interessante plek voor vlinders, hommels, vogels en spinnen.’

Het beursgenoteerde Sioen is betrokken bij Cool Towns, een project rond hittestress in steden waar vier Europese landen aan deelnemen. Met het Nederlandse Breda en het Franse Saint-Omer smeedt het bedrijf al plannen. In Zelzate komt vermoedelijk een groene gevel op de speelplaats van een basisschool.

De geveldoeken van Sioen zijn ook al gebruikt voor de begroeiing van een binnenmuur in het nieuwe distributiecentrum van het sanitairbedrijf Van Marcke in Kortrijk, goed voor 120 vierkante meter. ‘Groen in een ruimte geeft rust en werkt geluidsdempend. Het bevordert de werkomgeving’, luidt het. Intussen lopen in België en Nederland onderhandelingen voor groene gevels van 300 à 500 vierkante meter.

Italiaanse overname

In het textieldoek komt de kennis van de verschillende Sioen-divisies samen. Denk aan de technologie die verwerkt is in waterdichte dekzeilen voor vrachtwagens en in geotextiel voor de ondergrondse versteviging van dijken, wegen en spoorwegbeddingen. ‘We hebben de materialen geoptimaliseerd voor deze toepassing door er brandwerende en waterophoudende eigenschappen aan toe te voegen’, klinkt het. ‘We zijn al even met dit innovatieproject bezig, maar in 2016 is het in een stroomversnelling gekomen door een overname in Italië die ons extra kennis gaf.’

Sioen, dat vorig jaar 506 miljoen euro omzet en 47,7 miljoen euro bedrijfswinst boekte, werkt samen met enkele andere bedrijven om een totaaloplossing onder de naam GreenTecStyle aan te bieden. Vermaco uit Tielt levert de profielen voor de montage van het systeem. Denis Plants uit Lochristi levert de plantjes en kan die ook op het doek kweken vooraleer ze op de werf te leveren.