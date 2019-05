Sioen koopt Belgische concurrent

Sioen neemt Techma Coatings over, een onderdeel van het familiebedrijf Seyntex uit Tielt. Techma Coatings legt zich toe op technische textielweefsels voor regen- en sportkledij, tenten, medisch materiaal, dekzeilen, enzovoort. Dat zijn stuk voor activiteiten waarin Sioen al actief was. 'We versterken ons', klinkt het.

Verlieslatend

Seyntex zal zich toeleggen op brandweerkledij, kogelvrije vesten, militaire pakken en andere beschermkledij zoals tegen chemische of nucleaire gevaren. 'Seyntex blijft in die markten dus een concurrent van ons', aldus Geert Asselman, financieel directeur van Sioen.

Seyntex is in handen van de familie Seynaeve en haalde in 2017 ruim 71 miljoen euro omzet. Het bedrijf was in 2016 en 2017 verlieslatend.