Sioen mee in strijd tegen diefstal en transmigranten

Het West-Vlaamse Sioen heeft een slim vrachtwagenzeil uitgedokterd dat alarmsignalen uitstuurt als dieven of transmigranten toegang tot de laadruimte zoeken.

Nederland en België bundelen de krachten in de strijd tegen diefstal, indringing en vandalisme in vrachtwagens. Enkele technologische innovaties - gebundeld onder de projectnaam Passant - worden uitgetest in de havens van Oostende en Moerdijk.

Sioen , gespecialiseerd in technisch textiel, is de grootste speler in de Europese markt voor vrachtwagendekzeilen. Het heeft met Protector al een zeil op de markt dat met staalvezels is versterkt en bijna onmogelijk door te snijden is.

'Met een mes zal het niet lukken. Maar wie echt wil, geraakt er wel door. Met een frees of slijpschijf bijvoorbeeld', zegt Bert Groenendael, verantwoordelijke voor onderzoeksprojecten bij Sioen. 'We zetten nu met een slim dekzeil een stap vooruit. Het zeil bevat sensoren die alarmsignalen uitsturen naar de centrale controlekamer van Securitas van zodra iemand - om eender welke reden - probeert binnen te dringen.'

Verder komen er in Oostende op meerdere plaatsen camera's, onder meer met nummerplaatherkenning, om via zelflerende algortimes vreemde traffiekpatronen te identificeren. Het hekwerk van Betafence wordt uitgerust met een systeem dat indringers buiten moet houden.

Een must

'De inzet van geavanceerde technologie voor meer veiligheid is een must', aldus West-Vlaams gouverneur Carld Decaluwé. 'We kampen met onveilige toestanden, onder meer door mensonwaardige handelingen van mensensmokkelaars. Dit moet resoluut de pas worden afgesneden.'