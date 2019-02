Sioen stapt uit Belgisch zeewierbedrijf

Atsea Technologies, opgericht in Ronse, staat op het punt een eerste grote zeewierboerderij te bouwen voor de Britse kust. Door een aandeelhouderswissel grijpt een Frans bedrijf de macht.

Atsea Technologies – herdoopt tot Atsea Nova - werd dik twee jaar geleden opgericht als een samenwerking tussen een vijftal partners. De ambitie is om grote, geautomatiseerde zeewierboerderijen te bouwen in België, Europa en verder weg.

Onder andere de Belgische bedrijven Sioen en Devan Chemicals brachten destijds centen en expertise in. Ze hadden beiden een belang van 26 procent, maar houden het nu voor bekeken en verkopen hun aandelenpakket voor elk 215.000 euro. Tegelijkertijd voert Atsea een kapitaalverhoging van 400.000 euro door. Het resultaat is dat het Franse Holdinova de meerderheid van de aandelen in handen krijgt. Die stond mee aan de wieg van Atsea en is actief in het opruimen van woekerende algen die de kusten van de Caraïbische eilanden verstikken.

Kleefstoffen en kweekdoeken

‘Atsea is sinds zijn opstart aanzienlijk geëvolueerd en de rol van Sioen is veranderd’, legt Geert Asselman, de financieel directeur van Sioen, uit. ‘Maar we blijven wel betrokken, want dit kan op termijn een belangrijke markt worden.’

Sioen zal onderzoek blijven doen naar nieuwe materialen voor doeken en netten waarop zeewier onder water groeit. Het West-Vlaamse bedrijf blijft die textielweefsels ook produceren. Devan Chemicals op zijn beurt ontwikkelt kleefstoffen en coatings waardoor de zeewierzaden zich makkelijker vasthechten aan het doek. Andere partners leverden de technologie om zo’n zeewierboerderij te verankeren en zelfs bij metershoge golven drijvende te houden met kabels, boeien en buizen.

6 miljoen euro

De ontwikkeling van het volledige concept kostte tot nu toe 6,2 miljoen euro. Zowat 4,7 miljoen euro werd gespendeerd tijdens een Europees onderzoeksproject, voorafgaand aan de oprichting van Atsea, dat vervolgens nog eens anderhalf miljoen euro kapitaal ophaalde.

We hebben een machine van nul ontwikkeld om zeewier te zaaien en te oogsten. Op zee is dat niet evident. Patrice Vandendaele Business development manager Atsea Nova

Atsea is klaar om sleutel-op-de-deurprojecten te verkopen. ‘Eindelijk. Inderdaad. Het heeft tijd gekost, maar dat is normaal. We pionieren in ons vak. De boerderij is een technologisch hoogstandje en we hebben een machine van nul ontwikkeld om te zaaien en te oogsten. Op zee is dat niet evident’, zegt Patrice Vandendaele, die omschakelt van CEO tot Business Development Manager.

20 hectare voor Britse kusten

Op dit moment domineert Azië de wereldwijde zeewiermarkt. Jaarlijks worden er miljoenen tonnen handmatig geoogst. Om in Europa een kans op slagen te maken, is automatisering dan ook cruciaal. ‘We mikken niet op ambachtelijke boerderijtjes, maar op echte zeewierkweek op grote schaal’, klinkt het.

In Spanje, in Indonesië en Marokko heeft Atsea al enkele jaren een drijvende proefboerderij, terwijl die in de Noorse fjorden vorig jaar werd opgedoekt. In ons land wordt in mei enkele kilometers voor de kust van Nieuwpoort voor het eerst zeewier geoogst. En nu is ook een eerste, groot commercieel contract op komst. ‘Op twee locaties voor de Britse kust leggen we een boerderij van 1 hectare. Tegen 2021 zal dat elk 20 hectare zijn’, zegt Vandendaele zonder omzetcijfers te geven. ‘We baten de boerderij niet zelf uit, maar we doen de installatie, de opleiding en de levering van de machinerie.’

