Sioen trekt op overnamepad in Frankrijk

Michèle Sioen is CEO van het gelijknamige textielbedrijf, dat mikt op een nieuwe overname in Frankrijk.

De textielspecialist Sioen Industries uit Ardooie is geïnteresseerd om de PVC-coatingactiviteiten over te nemen van de Amerikaanse groep Glen Raven. Die bezit een belangrijke coatingfabriek in Frankrijk.

Sioen maakte dinsdagavond in een mededeling bekend dat het geïnteresseerd is om de PVC-coatingdivisie van de Amerikaanse sectorgenoot Glen Raven over te nemen. Het gaat om een bedrijfstak met 35 tot 40 miljoen euro omzet en een fabriek in de buurt van Lyon waar PVC-coatings gemaakt worden voor de industrie, tentzeilen, zonneweringen en dekzeil voor vrachtwagens.

Met de bekendmaking voldoet Sioen aan de Franse overnamewetgeving, die voorschrijft dat de ondernemingsraad in Frankrijk vooraf de kans moet krijgen zich uit te spreken over een eventuele overname. Pas daarna kan Sioen starten met het boekenonderzoek en eventueel overgaan tot een formeel overnamebod. ‘We staan nog maar aan het begin, maar hebben de intentie om een eventuele overname grondig te evalueren’, zegt Geert Asselman, financieel directeur van Sioen.

We mikken er op om tegen het einde van dit jaar een eventuele deal rond te hebben. Geert Asselman financieel directeur Sioen

Glen Raven is een Amerikaanse groep die vooral actief is in acryl-stoffen voor onder andere zonneweringen, gordijnen en meubelstoffen. Na een strategische oefening besliste het bedrijf dat de PVC-coatings daar niet meer bij pasten en de Amerikanen gingen op zoek naar een overnemer.