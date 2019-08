Sioen voelt tegenwind

De groei bij de hightechtextielgroep Sioen bleef in de eerste zes maanden beperkt tot 2,3 procent. De West-Vlaamse groep is voorzichtig voor de rest van het jaar.

Sioen kende de voorbije jaren een opvallend sterke groei. Op vier jaar tijd steeg de omzet van de groep met bijna de helft tot ruim 500 miljoen euro.

Die groei is fors afgezwakt. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de omzet met slechts 2,3 procent tot 264,7 miljoen euro. Vorig jaar was er over dezelfde periode nog een stijging met 8,9 procent. Positief is wel dat er in de eerste helft van dit jaar nog een organische groei was van 2,3 procent.

Coating, de belangrijkste divisie gespecialiseerd in het aanbrengen van een beschermlaag, noteerde een omzetdaling van 1,8 procent tot 171,4 miljoen euro. De daling is grotendeels het gevolg van het afstoten van de niet-kernactiviteit filtratie. Sioen benadrukt dat het ondanks de economische tegenwind marktaandeel bleef winnen in zijn kernmarkten.

De divisie apparel (beschermkledij) noteerde een groei van de omzet met 18,3 procent tot 74,7 miljoen euro. Sioen heeft verschillende omvangrijke aanbestedingen voor brandweerkorpsen in heel Europa gewonnen, aldus het bedrijf.

De divisie Sioen Chemicals (verwerking van basisgrondstoffen tot pigment-pasta's en inkten) noteerde een omzetdaling met 3,9 procent tot 21,7 miljoen euro.

Minder winst

Het operationeel resultaat daalde met 21 procent tot 19,40 miljoen euro. Dat was het gevolg van nieuwe investeringen en de daling van de materiaalmarge van 50,06 procent naar 48,23 procent. De lagere marge is een gevolg van een combinatie van hoge prijsniveaus van belangrijke polymeren, een verzwakkende vraag in de markt en een wijziging in de verkoopmix.

Voor de tweede helft van het jaar verwacht het bedrijf wel dat de prijzen van de belangrijkste polymeren zullen dalen. De ebitda daalde met 12 procent tot 18,98 miljoen euro en de groepswinst met 22 procent tot ruim 13 miljoen euro.

De cijfers komen niet echt als een verrassing. Bij de kwartaalupdate van april had Sioen zich reeds bezorgd getoond over de gang van zaken. Er was nog een stijging van de omzet in de eerste drie maanden (+1,5 procent), maar het West-Vlaamse bedrijf klonk toen al voorzichtig voor de rest van jaar. Sinds de kwartaalupdate is de koers van het aandeel met een kwart gedaald.