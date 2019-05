Sioen voorzichtiger na moeilijker jaarbegin

Gematigd optimisme maakt plaats voor voorzichtigheid in de verwachtingen voor 2019 van het West-Vlaamse textielbedrijf.

Sioen boekte vorig jaar - mede dankzij de integratie van enkele recente overnames - recordresultaten: 506 miljoen euro omzet (+7%) en 47,7 miljoen euro bedrijfswinst (10%). Dat was deels te danken aan overnames.

Toen ze die cijfers bekendmaakte, bleef de West-Vlaamse groep voorzichtig. Ze stelde dat ze ‘gematigd positief’ was voor dit jaar.

Drie maanden verder is Sioen nog voorzichtiger. ‘Aanhoudende politieke onzekerheid, prijsdruk op belangrijke polymeren en een afnemende marktvraag zetten ons aan om voorzichtig te zijn in onze verwachtingen’, klink het in het jongste kwartaaloverzicht. Sioen plakt daar geen cijfers op.

Dekzeilen

De groepsomzet bleef over het eerste kwartaal nagenoeg onveranderd (+1,4%). Maar achter die lichte groei schuilt een uiteenlopend beeld.

Zo staan de inkomsten in de divisie coating (technisch textiel, dekzeilen, enzovoort), de grootste afdeling van Sioen, onder druk. In het eerste kwartaal kwam de omzet van die divisie uit op 84,4 miljoen euro (-1,6%). De reden van die baisse? Een groeivertraging in de industriële sectoren waarop de divisie focust – lees: onder meer de truckmarkt – in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Sioen is van oordeel dat die vertraging naar België zal doorsijpelen.

Ook de divisie Sioen Chemicals, die basisgrondstoffen verwerkt tot technische halffabricaten (pigmentpasta’s en inkten), deed het minder goed. Haar omzet daalde van 12,5 tot 11,5 miljoen (-7,6%).