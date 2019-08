Sioen wil fabriek in Tielt sluiten

De textielgroep Sioen Industries overweegt om zijn verlieslatende site in Tielt te sluiten en de productie over te brengen naar zijn fabriek in Moeskroen. De helft van de werknemers zouden kunnen meeverhuizen.

De directie zit over het voorstel donderdagnamiddag samen met de sociale partners.

Veel van de werknemers komen uit Frankrijk, voor wie Moeskroen dichter bij huis is dan Tielt. Daar verwachten we dus weinig problemen. Geert Asselman Financieel directeur

Sioen Industries nam begin mei Techma Coatings over, een onderdeel van Seyntex Groep dat 13 miljoen euro omzet draait maar volgens financieel directeur Geert Asselman structureel verlieslatend is. Na een grondige analyse van het productpallet, de klantenbasis en het potentieel van de aanwezige productielijnen wordt nu overwogen de site te sluiten 'om de rentabiliteit en het klantenvertrouwen te herstellen, en zo een maximaal aantal arbeidsplaatsen veilig te stellen.'

Een deel van de productie zou daarbij overgebracht worden naar de fabriek in Moeskroen, waar gelijkaardige producten worden gemaakt. Van de 13 miljoen euro zou zo nog 8 miljoen euro omzet gevrijwaard worden en winst opleveren.

Arbeidskrapte

Op de site in Tielt werken 39 mensen. Voor ongeveer de helft van hen ziet de groep nu al potentieel in de andere vestigingen in Moeskroen en Ardooie. 'Veel van de werknemers komen uit Frankrijk, voor wie Moeskroen dichter bij huis is dan Tielt. Daar verwachten we dus weinig problemen', zegt Asselman. 'Voor de overige werknemers richten we een tewerkstellingscel op. In Zuid-West-Vlaanderen schreeuwen de bedrijven door de arbeidskrapte om werknemers. Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat zij elders aan de slag kunnen.'

Deze namiddag legt het bedrijf zijn voorstel voor aan de vakbonden. 'Tijdens dat overleg wordt een beslissing genomen', zegt Asselman.

Synergiewinsten

800 Werknemers In België werken ongeveer 800 mensen voor Sioen Industries.

Techma Coatings ontwikkelt en produceert ademend gelamineerd textiel voor regen-, sport- en werkkleding, hightechtoepassingen, medische toepassingen en voor de gezondheidszorg, tenten en dekzeilen. Sioen Industries was voor de overname ook al actief in die branche. 'We hebben het overgenomen omdat we synergiewinsten zagen met onze bestaande activiteiten. Die hopen we nu te realiseren, waardoor de afdeling winstgevend kan worden.'