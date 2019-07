Slecht rapport voor Balta-rivaal Tarkett

De Franse vloerspecialist kampte in het eerste halfjaar 'met moeilijker omstandigheden dan in 2018'.

De verkoopvolumes krompen weer in het tweede kwartaal en CEO Fabrice Barthélemy spreekt over een 'moeilijker' kwartaal, na een bemoedigend jaarbegin. 'We kampen met moeilijker omstandigheden dan in 2018. En die omgeving zal duidelijk geen rugwind geven', stelt Barthélemy, die belooft verder in de kosten te zullen snijden.