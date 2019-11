Sporten in afgedankte visnetten

Stephanie Reynders: ‘Mijn mama is het pasmodel geweest voor deze collectie en had veel inspraak in de stijl van de ontwerpen.’

Eerst was ze snowboardster, daarna werd ze productontwikkelaar. Maar na frustraties in het pashokje besloot Stephanie Reynders die twee te combineren in haar eigen sportlijn Lagatta. ‘Ik wil sportswear herdefiniëren.’

Twee jaar werkte Stephanie Reynders (27) aan Lagatta, een merk van sportkledij dat ze innovatief en duurzaam noemt. Dankzij een speciale techniek vormt de kledij zich naar elk lichaam. De stof is gemaakt met garen van gerecycleerde visnetten. ‘Het materiaal vind ik zeer belangrijk. Dat is mijn plicht als ondernemer tegenover de maatschappij.’ De ecologische stof heet Econyl en duikt ook op in de collecties van onder andere het Italiaanse premiummerk Prada. Reynders werkt ervoor samen met het Italiaanse Carvico, dat oceaanafval recycleert en verwerkt tot herbruikbare garen.

50.000 euro Startkapitaal Reynders wou geen investeerders en financierde de start-up volledig zelf. 'Ik wilde volledig mijn goesting kunnen doen.'

Volgens Reynders, een voormalige snowboardster, is er nood aan vernieuwing in de sportswear. ‘Als mijn moeder en ik sportkleren gingen passen, raakten we ontmoedigd. De combinatie van elegantie en sportiviteit leek onmogelijk. Niets paste. Daar rook ik als productontwikkelaar en voormalig atlete een kans.’ Zo ontstond het idee voor innovatieve sportkledij. ‘Maar Lagatta is niet zozeer een modemerk’, vindt Reynders, ‘wel een collectie van technologische producten.’

Na twee jaar onderzoek ontwikkelde ze een technologische samenstelling voor de kleren, zodat het label universeel draagbaar is. De kledij moet zich aanpassen aan elk lichaam, legt ze uit. ‘In de productie van de stoffen werken we met actieve en passieve compressie. Actief wil zeggen dat de stof het lichaam omsluit en druk uitoefent op bijvoorbeeld de billen en de borsten. Daardoor krijg je een soort ingebouwd, vormend ondergoed, zodat de kledij voldoende steun biedt. Passieve compressie maakt de stof smooth en gestroomlijnd langs de buitenkant.’

De combinatie van die twee technieken is niet gemakkelijk. Volgens Reynders gaat het om een wereldprimeur. ‘In de VS zijn er wel merken die inzetten op gerecycleerd materiaal of op vormondersteuning, maar nooit beide gelijktijdig. Lagatta brengt dat samen in een luxueus design.’

Eigenzinnig

Over het startkapitaal is ze duidelijk: van investeerders is geen sprake. ‘Ik wilde volledig mijn goesting kunnen doen, niemand die meekijkt over mijn schouder.’ Reynders legde zelf 50.000 euro op tafel.

Pop-up bij Facebook In maart 2020 opent Stephanie Reynders een pop-up bij Facebook in Londen. De sociaalnetwerkreus heeft haar gevraagd de technologie, de ecologische innovatie en de missie van Lagatta voor te stellen aan zijn 2.300 Londense werknemers.

Die eigenzinnigheid trekt ze door in het productieproces. In de twee jaar die voorafgingen aan de lancering, reisde ze Europa af om geschikte partners te vinden. Ze moest op zoek naar een producent die de technologieën van actieve en passieve compressie kon combineren. In Portugal vond ze een fabriek die op basis van haar ontwerpen enkele prototypes kon maken. Normaal kiest het bedrijf, dat samenwerkt met de Britse webshop ASOS, zelf de stoffen. Maar Reynders kon de Portugezen overhalen het Italiaanse Econyl te gebruiken.

Na haar tour door Europa bleef ze hangen in Londen. Het ondernemersklimaat is er veel gunstiger, vindt Reynders, vooral voor vrouwelijke starters. Het grootste verschil met België? ‘Serieus genomen worden. In Londen maakte ik veel sneller vorderingen, zowel op financieel vlak als op het vlak van netwerken. Ik word uitgenodigd door kleppers als WeWork en Facebook om te spreken over ondernemen als vrouw. Daar is in België geen sprake van.’ Nu woont Reynders de helft van de tijd in Londen, om Lagatta - dat wel een Belgisch bedrijf blijft - op kruissnelheid te krijgen.

Gwyneth Paltrow

Tot nu gaf ze niets uit aan marketing of advertenties, maar er staat een plan voor sociale media op stapel en enkele samenwerkingen met Londense fitnessstudio’s. Daarnaast moet Reynders op zoek naar partners voor haar start-up, die de kleren willen verdelen. De shop is voorlopig nog pure e-commerce, maar Reynders onderhandelt met retailers als Net-a-Porter en Goop, het merk van de Hollywoodster Gwyneth Paltrow. Voor een legging betaal je 159 euro, topjes kosten 135 euro. Lagatta rekent erop om binnen twee jaar break-even te draaien.

In Londen word ik wel serieus genomen. Ik word er uitgenodigd door kleppers als WeWork en Facebook. Stephanie Reynders oprichtster Lagatta

Als kind had Reynders een carrière als snowboardster in het vooruitzicht. Ze draaide mee op Europees topniveau en werd in 2006 Belgisch kampioene. Maar een dubbele knieblessure en de passie om te maken duwden die piste de helling af. ‘Ik heb productontwikkeling gestudeerd omdat ik me wou richten op de gezondheid van de mens. Dat is voor mij de kern van Lagatta. Dit gaat verder dan een mooie print of een hip product. Ik wil mensen helpen.’