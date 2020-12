Strategisch brein van Zalando stapt op

Rubin Ritter trekt na elf jaar de deur achter zich dicht bij Zalando. De voormalige consultant kwam in 2010 aan boord bij Zalando dat twee jaar voordien als online schoenenwinkel was opgericht door Robert Gentz en David Schneider.

Ritter werd co-CEO naast de twee oprichters en was verantwoordelijk voor de strategie en de communicatie. Tot vorig jaar verzorgde hij ook de financiën en leidde hij de beursgang in 2014 van de Berlijnse webwinkel. Die kende met de steun van investeringsfondsen als Rocket Internet en Kinnevik een fenomenale groei tot grootste Europese online kledingverkoper en is nu actief in 17 landen.