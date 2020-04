Tapijtbedrijf Mc Three zet CEO buiten

Stefaan Duchi is aan de kant gezet als topman van Mc Three. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Hij stond 25 jaar aan het roer van het Vlaamse tapijtbedrijf.

Naar verluidt zou een verschil in visie over de strategie van de groep aan de basis liggen van Duchi's vertrek. Duchi zou vervangen worden door Chris Schoonjans, tot nu verantwoordelijk voor verkoop en marketing. Die moet rapporteren aan Matthias Page, de voorzitter van de raad van bestuur van Mc Three en de vertrouwensman van de eigenaarsfamilie Vanwynsberghe.

130 miljoen Mc Three De tapijtgroep Mc Three zou een omzet boeken van 130 miljoen euro.

Page verving in oktober bestuursvoorzitter Hendrik Deruyck, die na drie jaar in alle stilte opstapte. De financiële specialist was de jongste zes jaar CEO en financieel directeur van Ficovan, de holding boven Mc Three.

Drie onderdelen

De tapijtgroep bestaat uit drie onderdelen: Mc Three (Waregem), het Amerikaanse Orian Rugs en het Turkse Sofiteks. Ze is een van de laatste onafhankelijke spelers in de sector. De groep zou een omzet boeken van ongeveer 130 miljoen euro.

Waregem zou de sterkste schakel van de groep zijn, de Amerikaanse en de Turkse dochter zouden het daarentegen niet goed doen. Het is echter wachten op de jaarcijfers van de groep om daar bevestiging van te krijgen en er cijfers op te kunnen plakken.

Mislukte deal

Vier jaar geleden stond Mc Three in de etalage. Textielbaron Lucien Vanwynsberghe zocht toen 'een oplossing' voor het tapijtbedrijf. Enkele maanden later bleek dat de West-Vlaamse tapijtreus Balta een principeakkoord op zak had voor de overname van zijn sector- en streekgenoot. Maar de tapijtdeal ging op het laatste nippertje niet door.