Tapijtfabrikant Balta klimt (heel langzaam) uit het dal

In de jaarcijfers van het worstelende Balta, Europa’s grootste tapijtproducent, gloort hoop, ondanks de coronaklap. Maar behalve enkele opstekers zijn er ook weer tegenvallers.

Drie opstekers

Winstmarge stijgt

Dit is de grootste opsteker voor Balta. Het slaagde erin om in volle coronacrisis zijn winstmarge met 1 procentpunt te verhogen naar 12 procent over heel 2020. Dat kan volgens KBC-analist Wim Hoste dit en volgend jaar naar 14 procent oplopen. Balta plukt de vruchten van zijn NEXT-programma, waardoor het kosten bespaart, sneller en met minder afval produceert, minder energie verbruikt... Daarnaast investeerde Balta in nieuwe onlineverkoopkanalen. ‘Dat is een terugkerende besparing van op termijn 16 miljoen euro per jaar.'

De betere productmix, waardoor meer hoogwaardig en innovatiever tapijt in het gamma zit, levert eveneens meer winst op. Een derde reden zijn de lagere grondstoffenprijzen, al is dat geen blijver. Hoste voegt daar nog de kostenbesparingen aan toe door het schrappen van reizen en beurzen, goed voor 5 miljoen euro. ‘Een deel van die kosten keert terug. Balta kan zich niet veroorloven weg te blijven van beurzen.’

2. Schulden dalen

Balta is erin geslaagd de nettoschuld te laten dalen van 314 miljoen euro eind 2019 naar 283 miljoen eind vorig jaar, grotendeels dankzij de afbouw van zijn voorraden. ‘Dat kan in de eerste jaarhelft weer iets stijgen door de lancering van de voorjaarscollectie’, zegt financieel directeur Jean-Christian Werner. ‘Maar in de tweede jaarhelft moet dat weer dalen om laag te blijven.’ Door de combinatie van een lagere nettoschuld en een gestegen ebitda (brutobedrijfswinst) in de tweede jaarhelft evolueerde de schuldgraad in twee kwartalen van 5,9 keer de ebitda naar 4,2 keer.

3. Terugbetaling van schulden uitgesteld

Er heerste de voorbije weken een hoerastemming bij Balta door het geslaagde ruilbod om zijn schulden te verlichten. Het bood de houders van 234 miljoen euro aan obligaties de mogelijkheid in te schrijven op een nieuwe obligatie die loopt tot eind 2024. De operatie slaagde, zonder dat daar een forse stijging van de rente tegenover staat (minder dan 100.000 euro extra rente per jaar). ‘Dat is een opsteker’, zegt Hoste. 'Het geeft Balta tijd om zijn winst op te krikken en zijn schuldgraad te doen dalen.’

Drie tegenvallers

Omzet zakt (fors)

De omzet over 2020 viel 16 procent terug naar 562 miljoen euro. Dat doet vooral pijn omdat de ebitda mee zakt, zij het minder sterk (-9%). De zondebokken zijn Covid-19 en de lockdowns met gesloten winkels, tijdelijke oorzaken dus. De omzetdaling doet zich voor in de drie divisies: het kamerbreed tapijt (tapis plain, -12%), de losse karpetten (-14%) en de tapijttegels voor kantoren en andere projecten (-19%). De daling bij die laatste divisie, de sterkhouder van de groep, komt het hardst aan.

Vreemd, was ‘home improvement’ niet de grote trend van het coronajaar? ‘Niet als de IKEA's en de Home Depots, waar Balta karpetten aan levert, gesloten zijn’, zegt Hoste. Is het dan niet spijtig dat uitgerekend de e-commerce die Balta in de VS uitrolt nog niet kon profiteren van de lockdowns? ‘Daar zitten we met hoge vaste kosten, waarvoor we nog niet de kritische drempel hebben bereikt in de volumes.' Volgens Hoste kan Balta qua merkbekendheid nog niet opboksen tegen een doe-het-zelfketen als Home Depot. ‘Maar positief is dat de verkoop via e-commerce kon verdubbelen. Tegen midden 2021 moeten ze break-even kunnen draaien.’

De vraag is of alles echt ‘de schuld is van corona’ is, dan wel of de pandemie een strategisch mankement maskeert. Nog voor de pandemie worstelde Balta al met een terugvallende verkoop van kamerbreed tapijt. Het heeft geen vinyl, laminaat, parket en keramische tegels die een dalende tapijtverkoop kunnen compenseren. De vraag is hoe goed tapijt het na corona zal doen. Hoste stelt dat karpetten, die gekocht worden om op een stenen of houten vloer te leggen, structureel groeien. 'De kantoormarkt zal na corona niet meer zo groot zijn, maar Balta wist zich met zijn tapijttegels al te diversifiëren naar hotels en universiteiten. Alleen kamerbreed tapijt is een krimpende markt.'

2. Nettoverlies

Omdat de brutobedrijfswinst het voorbije jaar terugviel naar 68 miljoen euro (ooit had Balta een ebitda van circa 90 miljoen euro) eindigde Balta in de rode cijfers. Het nettoverlies van 12 miljoen euro wordt overgedragen als extra financiële last naar 2021.

3. Duurdere grondstoffen