Tapijtgroep Balta zet CEO aan de deur

Intussen kondigt het bedrijf ook een winstwaarschuwing aan. 'De aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in het derde kwartaal' zullen volgens het bedrijf leiden tot een 'vertraagd herstel'. Daardoor verwacht het bedrijf voor dit jaar een bedrijfskasstroom (EBITDA) onder haar eerdere verwachtingen. De bedrijfskasstroom zal in de tweede jaarhelft wel nog altijd hoger liggen dan die van vorig jaar in dezelfde periode.