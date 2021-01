Tapijtkoning Lucien Van Vanwynsberghe overleden...

Ondernemer Lucien Vanwynsberghe, bekend van de Waregemse tapijtgroep Mc Three, is overleden.

Brouwerszoon Vanwynsberghe begon in 1958 als ondernemer in de pluimveesector. Hij zette een joint-venture op met Hubbard, een Amerikaanse specialist in de ontwikkeling en verkoop van kippenrassen, voor de Europese markt. Midden jaren 70 liet hij zich uitkopen en met de opbrengst investeerde Vanwynsberghe fors in vastgoed aan de Belgische kust. Vastgoed is nog steeds een aparte poot in de groep Mc Three.

Die groep ontstond toen Vanwynsberghe aan het einde van de jaren 70 de handen in elkaar sloeg met de families Verstraete en Santens om actief te worden in de tapijtbusiness. Eerst via het Amerikaanse Orian Rugs, dat nadien internationaliseerde via de overname van McThree (België) en Sofiteks Tekstil (Turkije).

De familie Verstraete verdween al snel van het toneel en zeven jaar geleden kocht Lucien Vanwynsberghe ook de familie Santens uit. Als een van de laatste overgebleven spelers in de sector lokte Mc Three de interesse van andere spelers. In 2016 probeerde Balta de hand te leggen op McThree, maar de transactie liep stuk op de waardering van het Amerikaanse Orian Rugs.