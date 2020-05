Tapijtproducent Desso getroffen door cyberaanval

Volgens Wim Van Medegael, de plant manager in Dendermonde, is het nog niet zeker wanneer de productie precies kan heropgestart worden. 'Door de coronacrisis werkten we sowieso op beperkte capaciteit, ook hebben we nooit helemaal stilgelegen. We hebben nu back-ups gemaakt van delen van ons IT-systeem, zodat we offline de productie en de verkoop kunnen heropstarten.' Noch Van Medegael, noch het hoofdkwartier in Parijs wil of kan iets kwijt over de hackers, de aard van de hacking of het eventuele losgeld dat geƫist wordt.