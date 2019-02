Tapijtreus Mohawk maakt einde aan recordreeks

Mohawk Industries, eigenaar van IVC en Unilin, boekte vorig jaar de eerste winstdaling in vijf jaar tijd.

De omzet steeg met 5 procent tot 10 miljard dollar, maar de (aangepaste) nettowinst zakte met 9 procent tot 922 miljoen euro. 'Na vijf opeenvolgende recordjaren, is 2018 moeilijker gebleken dan verwacht', klinkt het. Het bedrijf wijt dat onder andere aan duurdere grondstoffen, prijsdruk en vertragende markten. Voor dit jaar rekent het management - ondanks de uitdagingen - op groei.

Door de moeilijke marktomstandigheden hebben beleggers eerder dit jaar al het hazepad genomen. Het aandeel verloor het voorbije jaar zowat de helft van zijn waarde.

Balcaen

Dat was in het najaar het moment voor de Vlaamse ondernemer Filip Balcaen om zijn belang in Mohawk op te trekken. Hij bezit nu 2,5 procent van het grootste vloerbekledingsbedrijf ter wereld.

Filip Balcaen, wiens familie de tapijtgroep Balta oprichtte, kwam in het kapitaal van Mohawk toen hij zijn vinylgroep IVC verkocht aan de Amerikaanse vloerbekledingsreus. In ruil voor IVC kreeg hij een pak cash. Maar hij werd ook Mohawk-aandeelhouder doordat hij 10 procent van het overnamebedrag in Mohawk-aandelen kreeg. De deal leverde Balcaen ook een bestuurszitje op bij de Amerikanen. Mohawk heeft in België naast IVC ook Unilin (het bedrijf boven het merk Quick-Step) en de spaanplatenmaker Spano.

Nog Belgen

Er zitten ook andere Belgen in het kapitaal van de vloerbekledingsreus: Paul De Cock (CEO van de divisie Noord-Amerika van Mohawk), Bernard Thiers (divisie 'Rest of the World') en Jan Vergote, de topman van alle vinylactiviteiten (Resilient Flooring). Hun participaties zijn wel veel kleiner dan die van Balcaen.