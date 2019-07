Textielfederatie: 'Harde brexit is niet dodelijk'

'De Belgische textielsector is voorbereid op een harde brexit', zegt de textielfederatie Fedustria. 'De harde taal van de nieuwe Britse premier zal onze export niet doen stilvallen'.

'We hopen nog altijd op een goed onderhandelde brexit', zegt topman Fa Quix, 'en waarschijnlijk zal het minder hard worden gespeeld dan de nieuwe Britse premier Boris Johnson laat uitschijnen'.

'Sowieso zijn de grote Belgische textielbedrijven die exporteren naar het VK al helemaal voorbereid op een worstcasescenario: een harde brexit. Een harde brexit is niet meer dodelijk. Sinds het referendum in juni 2016 is de export van interieurtextiel met 15 procent gedaald en hij blijft nu op dat niveau. De Belgische textielsector heeft de brexit al voor een deel verwerkt. De bedrijven hebben zich aangepast, dus ik verwacht geen bijkomende schok'.

600 miljoen euro Textiel Belgiƫ exporteert jaarlijks voor circa 600 miljoen euro interieurtextiel naar het VK.

De blijvende onzekerheid noemt Quix een slechte zaak. 'Er moeten snel knopen worden doorgehakt. Nu worden de normale handelsrelaties verstoord door een voortdurende stop-and-go - eerst stockopbouw, dan weer stockverkoop - en dat is niet goed. Maar we zijn niet pessimistisch dat de export naar het VK zal stilvallen.'

Koopkracht

De belangrijkste reden voor de gedaalde export van interieurtextiel naar het VK is de gedaalde koopkracht van de Britten en de goedkope pond, eerder dan de nakende brexit. Quix: 'De relaties met onze Britse klanten zijn opperbest. Maar door de onzekerheid en de daling van het pond gaat de Brit de aankoop van consumentengoederen als textiel en auto's uitstellen. Dat wreekt zich ook bij ons. Maar we gaan blijven zaken doen met het VK. Het wordt misschien een 'echt buitenland', maar het zal niet wegdrijven. De afstand blijft even groot, het zal binnenkort waarschijnlijk alleen iets langer duren om er te geraken'.

Het VK zal niet wegdrijven. De afstand blijft dezelfde, het zal alleen iets langer duren om er te geraken. Fa Quix Textielfederatie Fedustria

Textiel is een van de belangrijke Belgische exportproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Jaarlijks wordt voor bijna 600 miljoen euro Belgisch interieurtextiel - tapijt en stoffen voor gordijnen, meubels en matrassen - naar het VK uitgevoerd. Het land is voor dit soort producten de belangrijkste afzetmarkt.