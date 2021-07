Topman Burberry stapt op na lokroep vanuit Italië

Marco Gobetti is erin geslaagd in de voorbije vijf jaar een nieuw wind door Burberry te laten waaien.

Eind dit jaar stopt Marco Gobbetti (62) als CEO bij Burberry. Hij stond vijf jaar aan de top van het Britse luxeconcern en verhuist naar de Italiaanse schoenenmaker Ferragamo. Net als bij Burberry moet hij het merk van onder het stof halen.

Het vertrek van Gobetti is een volslagen verrassing. Want het Britse modemerk, dat vooral bekend is voor zijn ruitendesign met rode en zwarte strepen op een beige achtergrond, zit midden in een ommekeer na een moeilijke periode. Ook de naweeën van de coronacrisis zijn nog niet verteerd. Ook voor de beleggers is zijn vertrek een koude douche. Op de beurs van Milaan kelderde het aandeel Burberry met 8 procent.

Voorzitter Gerry Murphy reageerde teleurgesteld. 'Natuurlijk zijn de raad van bestuur en ik ontgoocheld. Maar we begrijpen en respecteren Gobetti's beslissing om na twintig jaar buitenland terug te keren naar Italië. Met deze nieuwe baan kan hij ook dichter bij zijn gezin zijn.'

We begrijpen en respecteren Gobetti's beslissing om na twintig jaar buitenland terug te keren naar Italië. Gerry Murphy Voorzitter Burberry

Gobetti belandde eind 2017 bij het Britse modemerk, nadat hij eerder al aan de slag was geweest bij het merk Moschino en 13 jaar bij het luxeconcern LVMH zat, waar hij onder meer het modehuis Givenchy leidde. Toen de Italiaan bij Burberry aan het roer kwam, zat het modehuis in een moeilijke papieren. De traditionele klantenbasis werd almaar ouder en jongeren voelden zich niet meteen tot het merk aangetrokken.

Ook de Belgische holding GBL, die met een belang van 7 procent een tijd in het kapitaal van Burberry zat, zag nog weinig heil in het merk en verkocht in mei 2018 zijn positie.

Rebel als creatief directeur

Geen slechte zet, want vandaag noteert de koers van het aandeel nauwelijks hoger dan toen. Toch is Gobetti erin geslaagd in de voorbije vijf jaar een nieuw wind door Burberry te laten waaien. Dat is voor een deel te danken aan Riccardo Tisci, de creatief directeur die Gobetti weghaalde bij het modehuis Givenchy. Tisci, die in het wereldje bekendstond als een rebel, pakte uit met collecties die als ‘chic met sec-appeal’ werden omschreven, maar hij ging later ook een meer gedurfde kant uit.

De essentie CEO Marco Gobetti verlaat onverwacht Burberry na vijf jaar.

Het Brits modemerk zit midden in een ommekeer.

Gobetti keert terug naar zijn vaderland om het modemerk Ferragamo te leiden.

Zijn taak is opnieuw een ingeslapen merk een nieuw imago aanmeten.

De stijl sloeg aan, ook bij de Chinese millennials, die voor vele luxemerken de gedroomde doelgroep zijn. Behalve een nieuwe creatief directeur, kocht Gobetti een Italiaanse ledermaker over om een succesvolle handtassenlijn te lanceren. Door het merk een hogere marktpositionering te geven kon Burberry meer rijke klanten aantrekken, vooral in Azië. Voorts werd het oer-Britse merk actief op sociale media en keek Gobetti strenger toe op de kosten.

Ordentelijke overgang

Maar de opgang van het merk werd gefnuikt door de vele winkelsluitingen tijdens de coronacrisis. Burberry is erg afhankelijk van de buitenlandse toeristen, maar kon de schade nog beperken. In het voorbije boekjaar, dat tot 28 maart 2021 liep, kwam de aangepaste operationele winst uit op 396 miljoen pond, 9 procent lager dan het jaar voordien. De omzet daalde met 11 procent naar 2,34 miljard pond.

Voor het lopende boekjaar zal de winst wel worden aangevreten door investeringen, waarschuwde het modehuis al. Ook de naweeën van de coronacrisis spelen Burberry parten. Terwijl luxeconcerns als LVMH en Kering (Gucci) opnieuw meer omzet realiseren dan voor de pandemie, blijft Burberry achter. In het afgelopen kwartaal kon het modehuis de omzet van hetzelfde kwartaal in 2019 niet evenaren. De verklaring is te zoeken in het wegblijven van de buitenlandse toeristen in het Verenigd Koninkrijk.

Met de nieuwe wind die door Burberry waait en de weg die geplaveid ligt voor een sterke groei, voel ik dat dit het juiste moment is om op te stappen. Marco Gobetti CEO Burberry

‘Toch zit Burberry vandaag in een veel betere positie dan eind 2017, toen Gobetti het roer overnam’, benadrukt Luca Solca, analist bij Sanford C. Bernstein. Daarom acht Gobetti de tijd rijp om te vertrekken, blijkt uit zijn mededeling. ‘Met de nieuwe wind die door Burberry waait en de weg die geplaveid ligt voor een sterke groei, voel ik dat dit het juiste moment is om op te stappen’, zegt de Italiaan. Hij heeft er wel mee ingestemd tot eind dit jaar aan de slag te blijven om een ‘ordentelijke overgang’ te maken.

Nieuwe job, dezelfde taak

Gobetti gaat niet op zijn lauweren rusten, maar gaat aan de slag bij het Italiaanse schoenenmerk Ferrragamo. Daar wacht hem dezelfde taak als bij Burberry. Een ingeslapen merk van onder het stof halen en een hipper imago aanmeten. Het bedrijf uit Firenze raakte bekend als schoenenleverancier van bekende actrices als Audrey Heburn en Joan Crawford.

Maar pogingen om het merk te laten aansluiten bij een jonger publiek zijn voorlopig op niets uitgedraaid. Eerder dit jaar stapte creatief directeur Paul Andrew op, amper een jaar na zijn aanstelling. Analisten sluiten niet uit dat Gobetti opnieuw aan de mouw van Tisci trekt.

Net als Burberry is Ferragamo een van de vele modemerken die de coronacrisis probeert te overleven. Mode-experts zien in het merk een potentiële overnameprooi, maar de gelijknamige aandeelhoudersfamilie ontkent met klem dat het bedrijf te koop staat.