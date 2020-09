Touwbedrijf ruilt China in voor productie in eigen land

De touw- en koordproducent Corbeo verhuisde zijn productie van lageloonlanden naar het Waasland terug. Door die beslissing overleefden de nieuwe eigenaars vlot de coronacrisis.

Blinde vinken, kalkoengebraad, kattenkrabpalen, schommels en grasmachines: touw van het Wase bedrijf Corbeo zit in uiteenlopende producten verwerkt.

Corbeo werd 40 jaar geleden onder de naam Ledent opgericht als een groothandel in touw. Toen de familie Ledent haar bedrijf bij gebrek aan opvolging in de etalage zette, kwam een makelaar op de proppen met een echtpaar dat droomde van een gezamenlijk avontuur als ondernemer. Wilfried Baeten (50) had net zijn IT-bedrijf aan het beursgenoteerde Econocom verkocht, Silvie Goeminne (49) had genoeg van het leven als interim-manager bij grote firma’s als Balta en Infrabel. ‘We zochten een bedrijf dat een tastbaar product maakt, groot genoeg is om elkaar niet voor de voeten te lopen en geen volledige transformatie nodig had’, vertelt Baeten.

Eind 2014 brachten de twee ingenieurs hun eerste bezoek aan Ledent. ‘We dachten: wat is dat hier allemaal?’, zegt Baeten lachend. ‘Maar we hadden meteen het gevoel: hier kunnen we meer uithalen’, vult zijn vrouw aan. Anderhalve maand later ging Goeminne er aan de slag.

Digitalisering

Haar eerste opdracht: digitaliseren en automatiseren. ‘Alles gebeurde op papier’, vertelt ze. ‘Elke namiddag om 15 uur rolden alle bestelbonnen uit de matrixprinter. Ik heb meteen SAP (een merk van bedrijfssoftware, red.) geïnstalleerd en scanners voor de bestellingen ingevoerd. We hadden schrik dat sommige werknemers de verandering te groot zouden vinden. Maar Christine, die al 20 jaar in het magazijn werkt, kwam ons als eerste zeggen: ‘Dat is toch wel veel gemakkelijker.’’

Intussen timmeren de nieuwe eigenaars voort aan hun touwbedrijf. In november verhuisde de firma van Hamme, het centrum der touwslagerijen, naar een nieuwbouw van 6 miljoen euro in het nabijgelegen Zele. De naam Ledent veranderde in het betekenisloze Corbeo.

Corbeo verkocht vorig jaar 165.000 kilometer touw, vier keer de omtrek van de aarde. De touwen van het bedrijf liggen in de rekken van de doe-het-zelf-zaken Gamma en Brico, maar ook bij de winkelketens Ava, Makro en Colruyt.

Eigen productie

Terwijl Ledent vroeger vooral als groothandelaar actief was, verschoven de nieuwe eigenaars de focus naar eigen productie van katoentouw en naar forse automatisering. In de productiehal draaien gloednieuwe machines een wirwar van garen in mekaar tot grote bobijnen. Al gebeurt nog veel manueel, blijkt wanneer een werkneemster op een ladder kruipt en van de tweede verdieping grote bollen touw naar beneden gooit. Of wanneer de rollen touw, die een spiksplinternieuwe machine volledig automatisch uitspuwt, in een paarse wasmand op de grond vallen.

Chinese bedrijven verschepen hun producten naar de haven van Antwerpen, waar ze invoerrechten betalen. Dan kunnen we de garen beter direct naar hier halen. Wilfried Baeten Eigenaar Corbeo

‘Dankzij de automatisering brengen we een deel van de productie naar België terug’, zegt Baeten. ‘Chinese bedrijven halen met de boot grondstoffen uit Brazilië en verschepen hun producten naar de haven van Antwerpen, waar ze invoerrechten betalen. Dan kunnen we de garen beter direct naar hier halen. Veel artikelen kunnen we aan dezelfde prijs als die van Chinese import aanbieden. Hoe meer we zelf kunnen doen, hoe beter voor onze klanten. Ze worstelen met de levertermijnen omdat veel touw uit - met alle respect - apenlanden komt.’

De productie in eigen land gaf Corbeo tijdens de coronacrisis een stevige voorsprong op de lageloonlanden. Terwijl concurrenten langer moesten wachten op producten uit China, startte Corbeo snel een tweede shift op. ‘We kunnen het werk niet bijhouden. Dat we zelf touw produceren, was onze redding.’

Toekomst

Het echtpaar heeft grote ambities met het touwbedrijf. De omzet is sinds de overname met bijna de helft gestegen naar 5,7 miljoen euro. De eigenaars mikken op een omzet van 9 miljoen euro binnen drie jaar. Daarvoor wil het bedrijf, dat vandaag twee derde van zijn omzet in België draait, meer touw verkopen in de buurlanden en zijn gamma uitbreiden met bolletjes touw.

Corbeo is ook actief in niches voor professionals. ‘Een touw is laagwaardig’, zegt Goeminne. ‘We moeten daarom complementaire producten aanbieden, zoals bio-afbreekbare hortidraad waaraan tomatenplanten groeien. We leveren aan slachthuizen, omdat karkassen niet meer aan een vleeshaak mogen hangen en er een touwtje tussen moet.’ De absolute topper is het fluogele metselkoord, dat bouwvakkers gebruiken om recht te metsen. ‘Op 70 procent van de Belgische werven zie je ons metselkoord’, zegt Goeminne. 'We gebruiken geen polyester maar nylon omdat dat elastischer is.’

Ruzie heeft het koppel sinds de start van zijn ondernemingsavontuur naar eigen zeggen nog niet gemaakt. ‘We hadden daar eerst schrik voor,’ zegt Goeminne, ‘maar door onze verschillende interesses lopen we mekaar niet voor de voeten.’ Bij het maken van de foto wordt de rolverdeling duidelijk. Wanneer de fotograaf vraagt een enorme bobijn te verslepen haalt Goeminne op haar hakken gedecideerd een transpallet. ‘Ik ben dat gewoon’, zegt haar toekijkende man - officieel CEO - glimlachend. ‘Hij doet de financiën en de verkoop, ik doe het operationele en was de bouwheer van ons nieuw gebouw’, zegt Goeminne. ‘Wilfried heeft alleen de facturen betaald.’